Дизель на АЗС может подешеветь на 7-10 гривен: когда ждать новых цен

Цены на дизельное топливо в Украине имеют потенциал для динамичного движения вниз и уже вскоре могут опуститься ниже отметки 80 гривен за литр.

Когда и какого снижения на ДТ можно ждать

По словам эксперта, сейчас стоимость топлива в Украине определяет мировой рынок, который полностью сосредоточил внимание на Ормузском проливе и настроен оптимистично из-за веры в завершение войны.

В частности, 25 мая произошло существенное снижение цен на дизельное топливо на лондонской бирже, где стоимость тонны едва не достигла уровня в 1000 долларов (тогда как на пике в начале апреля она превышала 1,5 тысячи долларов, а в последнее время держалась на уровне 1150-1200 долларов). Кроме того, цена на нефть в мире символически ушла ниже 100 долларов за баррель.

Украинский рынок оперативно отреагировал на эти изменения: 25 мая цена на мелкооптовые партии погрузилась ниже 70 гривен за литр.

"Я думаю, что сейчас цена будет очень динамично двигаться вниз, в частности, на дизтопливо. Бензин пока остается без изменений в мире", - сказал Куюн.

Эксперт напомнил, что дизель является по сути самой проблемной позицией, потому что она выросла больше всего, в марте - на 30 гривен почти.

"Надеюсь, что где-то через неделю мы будем иметь цену на дизель на колонках уже ниже 80 гривен за литр. Сегодня (разговор велся 26 мая - ред.) она где-то в среднем 85. То есть, я думаю, что есть куда падать", - ожидает Куюн.

В то же время эксперт подчеркнул, если ситуация в Ормузе разрешится, то цены будут очень быстро падать. И их невозможно будет сдержать ни запасами и тому подобное. Потому что новые поставки будут очень оперативно поступать и тянуть цены вниз.

"Остается дождаться, пока это произойдет, и надеяться, что не будет разворота", - заявил директор "Консалтинговой группы А-95".

В то же время комментировать заявления Ирана о возможном росте цены нефти до 200 долларов за баррель из-за ударов США Сергей Куюн отказался, назвав это "гаданием на кофейной гуще", которое не имеет отношения к рынку.

По его словам, главным является текущий факт: существенное снижение закупочных и оптовых цен, которое обязательно будет тянуть ценники на заправках вниз.

Ситуация на АЗС сегодня

Пока рынок ожидает дальнейшего падения, по состоянию на пятницу, 29 мая, розничные цены на дизельное топливо в ведущих сетях страны уже снизились на 1 грн (OKKO и WOG):