Курс валют на старте лета: готовиться ли украинцам к резким скачкам доллара

В первую неделю июня валютный рынок Украины будет оставаться в пределах уже сложившейся курсовой динамики, без резких колебаний, несмотря на сохранение ряда рисков.

Какой будет ситуация на валютном рынке с 1 по 7 июня и смогут ли риски повлиять на базовый сценарий - для РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лесовой .

Главное:

Курсовая динамика: Первая неделя июня (1-7.06) ожидается стабильной. Валютный рынок будет функционировать по уже привычной логике без резких скачков.

Прогноз по доллару: Наличный курс ожидается в диапазоне 44,00-44,50 грн/доллар.

Прогноз евро: Стоимость европейской валюты прогнозируется в пределах 50,50-52,00 грн/евро.

Ключевые факторы влияния: На курс будут влиять сезонный рост предложения продуктов (позитивный сигнал), риски на энергорынках и эмоциональный фактор из-за новостей об обострении (давление на гривну).

Ежедневные колебания: Возможны колебания в пределах 0,1-0,3 грн, однако общий тренд остается инерционным.

Ситуация на старте июня

В первую неделю июня валютный рынок Украины, скорее всего, не выйдет за пределы уже сложившейся курсовой логики. После относительно сдержанной второй половины мая оснований для резкого пересмотра прогнозов пока немного.

В то же время это не означает, что риски полностью исчезли. В начале лета на курс будут влиять сразу несколько факторов - от сезонного удешевления части продуктов до ситуации на топливном рынке и возможных энергетических проблем.

Сезонные факторы и инфляция

Одним из положительных факторов для валютного рынка может стать сезонное увеличение предложения овощей, ягод и другой продукции. Это способно частично сдерживать инфляцию и ослаблять давление на потребительские цены.

Для валютного рынка умеренная инфляция является положительным сигналом. Когда цены растут медленнее, население и бизнес меньше склонны переводить средства в валюту ''про запас''. Это помогает избегать ситуативного ажиотажа и поддерживает прогнозируемую курсовую динамику.

Что может создавать давление на курс

В то же время ряд факторов может провоцировать краткосрочное напряжение на рынке.

Прежде всего речь идет о ценах на топливо. Ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной, поэтому риски для мирового энергетического рынка сохраняются. Даже при оптимистическом сценарии бензин и дизель в Украине, вероятно, не будут дешеветь.

Отдельно на настроения населения может влиять военный фактор. Чем больше информации о возможном летнем обострении будет появляться в информационном пространстве, тем активнее часть украинцев может рассматривать покупку валюты как способ защитить сбережения.

По словам Тараса Лесового, это не является прямым фактором курсообразования, однако эмоциональный спрос периодически способен нарушать баланс между спросом и предложением и временно толкать курс вверх.

Энергетический риск для бизнеса

Дополнительный риск связан и с энергетической ситуацией. Если в Украине возобновятся отключения электроэнергии, бизнесу придется увеличивать расходы на автономное питание, топливо, генераторы и логистику.

Часть этих расходов может закладываться в цены товаров и услуг, что потенциально будет влиять и на инфляцию, и на валютный рынок.

Какую роль играет НБУ

Несмотря на имеющиеся риски, базовый сценарий остается умеренным. В Украине продолжает действовать режим "управляемой гибкости", который позволяет Национальному банку сглаживать дисбалансы на валютном рынке.

В случае роста спроса на валюту регулятор может оперативно реагировать через валютные интервенции. Именно это, по словам эксперта, помогает избегать резких колебаний курса.

Кроме того, режим "управляемой гибкости" поддерживает тесную связь между межбанковским и наличным рынками. Поэтому при отсутствии серьезных перекосов на межбанке наличный сегмент также не должен демонстрировать резких скачков.

Прогноз курса на 1-7 июня

По прогнозу Тараса Лесового, курс доллара в первую неделю июня может находиться в пределах 44-44,5 грн. Это будет соответствовать тенденциям второй половины мая и свидетельствовать о сохранении инерционного сценария на рынке.

Курс евро будет зависеть прежде всего от ситуации на мировом рынке и пары евро/доллар. Если соотношение останется на уровне 1,16-1,18 доллара за евро, в Украине европейская валюта, вероятно, будет торговаться без существенных изменений - в пределах 50,5-52,5 грн.

Эксперт также не исключает, что в отдельные дни колебания могут быть более заметными. В случае внутренних или внешних обострений дневная амплитуда способна составлять 0,3-0,7 грн. В то же время это не будет означать изменения общего тренда.