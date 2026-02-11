Цены на продукты, транспорт и связь растут: что подорожало в Украине больше всего
В январе 2026 года цены на потребительском рынке Украины выросли, отдельные продукты и услуги подорожали довольно существенно. В то же время есть и приятные изменения - ряд популярных товаров наоборот стал дешевле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
Главное:
- Общая тенденция: в январе инфляция на потребительском рынке ускорилась, однако цены выросли не на все группы товаров.
- Продуктовая корзина: стоимость овощей в Украине существенно выросла, однако цена некоторых видов мяса и популярных социальных продуктов пошла вниз.
- Приятный сюрприз: некоторые необходимые детям и взрослым товары дешевеют.
- Расходы на транспорт и связь: стоимость этих услуг для украинцев в январе ощутимо выросла.
Что известно об инфляции на потребительском рынке
Исходя из экспресс-выпуска Госстата насчет индексов цен в Украине в январе 2026 года, инфляция на потребительском рынке составила:
- по сравнению с декабрем 2025 года - 0,7%;
- по сравнению с январем 2025 года - 7,4%.
Изменения цен в процентах к предыдущему месяцу (инфографика: stat.gov.ua)
При этом базовая инфляция в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года составила 0,4%.
А по сравнению с январем 2025 года - 7,0%.
Изменения цен в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года (инфографика: stat.gov.ua)
Как выросли цены на продукты и напитки
В течение января на потребительском рынке Украины цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%.
При этом больше всего подорожали (на 14,7%) овощи.
Между тем на 2,6-0,6% выросли цены на:
- продукты переработки зерновых;
- фрукты;
- рыбу и продукты из рыбы;
- подсолнечное масло;
- говядину;
- молоко и молочные продукты;
- хлеб;
- безалкогольные напитки.
Какие продукты в Украине стали дешевле
Согласно информации Госстата, подешевели в Украине яйца - на 7,7%.
Кроме того, на 2,2-0,5% снизились цены на:
- свинину;
- масло;
- мясо птицы;
- сахар;
- рис;
- сало.
Как изменилась стоимость алкоголя и табачных изделий
Украинцам сообщили, что цены на алкогольные напитки и табачные изделия в течение января 2026 года повысились на 1,1%.
"Что связано с подорожанием табачных изделий на 1,6%", - уточнили в Госстате.
Изменения потребительских цен на продукты, напитки и табачные изделия (инфографика: stat.gov.ua)
Как изменились цены на одежду и обувь
Несмотря на подорожание многих продуктов, одежда и обувь в Украине в течение января подешевели в среднем на 4,8%:
- одежда - на 5,7%;
- обувь - на 3,5%.
Как выросли цены на транспорт в Украине
Цены на транспорт в Украине в течение прошлого месяца выросли на 1,2%.
Уточняется, что такая ситуация сложилась, в основном, из-за:
- подорожания топлива и масел на 1,4%;
- подорожания проезда в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте на 1,3% и 1,0% соответственно.
Изменения цен на транспорт в процентах к предыдущему месяцу (инфографика: stat.gov.ua)
Как изменились цены в сфере связи
Наконец цены в сфере связи в Украине выросли на 4,3%.
В Госстате объяснили, что это связано с повышением тарифов:
- на местную телефонную связь - на 33,0%;
- на мобильную связь - на 6,1%.
