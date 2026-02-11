ua en ru
Цены на продукты, транспорт и связь растут: что подорожало в Украине больше всего

Среда 11 февраля 2026 12:52
UA EN RU
Цены на продукты, транспорт и связь растут: что подорожало в Украине больше всего Определенные товары в Украине существенно подорожали, хотя некоторые - стали дешевле (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В январе 2026 года цены на потребительском рынке Украины выросли, отдельные продукты и услуги подорожали довольно существенно. В то же время есть и приятные изменения - ряд популярных товаров наоборот стал дешевле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Читайте также: Молоко, мясо или овощи? Какие продукты ударят по карману украинцев уже в феврале

Главное:

  • Общая тенденция: в январе инфляция на потребительском рынке ускорилась, однако цены выросли не на все группы товаров.
  • Продуктовая корзина: стоимость овощей в Украине существенно выросла, однако цена некоторых видов мяса и популярных социальных продуктов пошла вниз.
  • Приятный сюрприз: некоторые необходимые детям и взрослым товары дешевеют.
  • Расходы на транспорт и связь: стоимость этих услуг для украинцев в январе ощутимо выросла.

Что известно об инфляции на потребительском рынке

Исходя из экспресс-выпуска Госстата насчет индексов цен в Украине в январе 2026 года, инфляция на потребительском рынке составила:

  • по сравнению с декабрем 2025 года - 0,7%;
  • по сравнению с январем 2025 года - 7,4%.

Цены на продукты, транспорт и связь растут: что подорожало в Украине больше всегоИзменения цен в процентах к предыдущему месяцу (инфографика: stat.gov.ua)

При этом базовая инфляция в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года составила 0,4%.

А по сравнению с январем 2025 года - 7,0%.

Цены на продукты, транспорт и связь растут: что подорожало в Украине больше всегоИзменения цен в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года (инфографика: stat.gov.ua)

Как выросли цены на продукты и напитки

В течение января на потребительском рынке Украины цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%.

При этом больше всего подорожали (на 14,7%) овощи.

Между тем на 2,6-0,6% выросли цены на:

  • продукты переработки зерновых;
  • фрукты;
  • рыбу и продукты из рыбы;
  • подсолнечное масло;
  • говядину;
  • молоко и молочные продукты;
  • хлеб;
  • безалкогольные напитки.

Какие продукты в Украине стали дешевле

Согласно информации Госстата, подешевели в Украине яйца - на 7,7%.

Кроме того, на 2,2-0,5% снизились цены на:

  • свинину;
  • масло;
  • мясо птицы;
  • сахар;
  • рис;
  • сало.

Как изменилась стоимость алкоголя и табачных изделий

Украинцам сообщили, что цены на алкогольные напитки и табачные изделия в течение января 2026 года повысились на 1,1%.

"Что связано с подорожанием табачных изделий на 1,6%", - уточнили в Госстате.

Цены на продукты, транспорт и связь растут: что подорожало в Украине больше всегоИзменения потребительских цен на продукты, напитки и табачные изделия (инфографика: stat.gov.ua)

Как изменились цены на одежду и обувь

Несмотря на подорожание многих продуктов, одежда и обувь в Украине в течение января подешевели в среднем на 4,8%:

  • одежда - на 5,7%;
  • обувь - на 3,5%.

Как выросли цены на транспорт в Украине

Цены на транспорт в Украине в течение прошлого месяца выросли на 1,2%.

Уточняется, что такая ситуация сложилась, в основном, из-за:

  • подорожания топлива и масел на 1,4%;
  • подорожания проезда в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте на 1,3% и 1,0% соответственно.

Цены на продукты, транспорт и связь растут: что подорожало в Украине больше всегоИзменения цен на транспорт в процентах к предыдущему месяцу (инфографика: stat.gov.ua)

Как изменились цены в сфере связи

Наконец цены в сфере связи в Украине выросли на 4,3%.

В Госстате объяснили, что это связано с повышением тарифов:

  • на местную телефонную связь - на 33,0%;
  • на мобильную связь - на 6,1%.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему продукты в Украине дорожают.

Кроме того, мы объясняли, из чего состоят продуктовые наборы для украинцев от ВПП ООН и как атаки РФ и отключения света срывают поставки гуманитарной помощи.

Читайте также, на что украинцы тратят больше всего денег с карт (при оплате "пластиком" или гаджетами).

