Главная » Жизнь » Деньги

Оплата "пластиком" и гаджетами: на что украинцы тратят больше всего денег с карт

Воскресенье 08 февраля 2026 07:30
Оплата "пластиком" и гаджетами: на что украинцы тратят больше всего денег с карт Безналичные платежи стали неотъемлемой частью жизни многих украинцев (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня все больше украинцев отдают предпочтение безналичным расчетам с помощью карт или гаджетов. При этом на некоторые категории товаров и услуг люди тратят существенно больше денег, чем на другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО КБ "ПриватБанк".

Читайте также: НБУ вводит новые названия для переводов: что изменится для покупателей и продавцов

Главное:

  • Популярность безналичных расчетов в Украине за год выросла.
  • Более триллиона гривен потратили украинцы в прошлом году через эквайринг "ПриватБанка".
  • Львиная доля бюджета украинцев уходит на продукты питания.
  • Стабильность платежей гарантирует масштабная сеть POS-терминалов.

Как изменились платежные привычки украинцев за год

Согласно информации компании, украинцы стали больше пользоваться карточками в своих оплатах (от супермаркетов - до аптек или ресторанов).

Между тем "ПриватБанк" стал лидером в безналичных оплатах людей в 2025 году.

При этом почти каждая вторая карточная оплата в Украине в прошлом году прошла через экосистему эквайринга "ПриватБанка".

"Это та система, которая позволяет принимать карты в магазинах и онлайн", - объяснили гражданам.

Речь идет о процессе получения безналичной оплаты за товары и услуги с помощью карт офлайн или в сети интернет (переводе средств с карты клиента на расчетный счет предпринимателя).

Отмечается, что в 2025 году безналичные платежи окончательно перестали быть просто удобством, ведь за прошлый год украинцы совершили через экосистему эквайринга банка покупок на рекодную сумму - более 1,3 триллиона гривен.

Оплата &quot;пластиком&quot; и гаджетами: на что украинцы тратят больше всего денег с картКаждая вторая оплата картой - через экосистему эквайринга (инфографика: facebook.com/privatbank)

"Это на 19% больше, чем годом ранее, и это лучше всего свидетельствует: мы все больше любим рассчитываться "пластиком" и гаджетами", - подчеркнули в компании.

Руководитель направления торгового эквайринга "ПриватБанка" Сергей Макаренко отметил, что "эти цифры - не просто об удобстве".

"Во время войны наша экосистема эквайринга стала для Украины невидимой инфраструктурой устойчивости, которая ежедневно работает для миллионов украинцев - от супермаркета у дома до онлайн-магазина", - объяснил он.

Оплата &quot;пластиком&quot; и гаджетами: на что украинцы тратят больше всего денег с карт"ПриватБанк" стал лидером рынка эквайринга (инфографика: facebook.com/privatbank)

На что украинцы тратили деньги с карт чаще всего

В "ПриватБанке" рассказали, что из "рекордных 1,3 трлн гривен картами в 2025 году" украинцы больше всего денег тратили на покупку продуктов питания - 551,6 млрд гривен.

"При этом доля расходов на еду в общем объеме безналичных оплат украинцев составляет 42,4%", - рассказали в компании.

На втором месте - доля расходов с карточек на покупку:

  • лекарств;
  • товаров для здоровья.

Эта категория в потребительской корзине украинцев в 2025 году составляла 8,4%.

Чуть меньше - 7,6% от общего объема - украинцы тратили на одежду и обувь, а также на косметику и салоны красоты - 7,2%.

Кроме того, в топ-5 товаров и услуг, за которые украинцы больше всего рассчитывались безналично, вошли:

  • оплата в заведениях общественного питания - 6,6%;
  • товары для дома - 5,8% расходов пошли на ремонт, уют и бытовую технику.

Оплата &quot;пластиком&quot; и гаджетами: на что украинцы тратят больше всего денег с картТоп-5 категорий расходов (инфографика: facebook.com/privatbank)

Как поддерживается стабильная работа платежных терминалов

Согласно информации, опубликованной пресс-службой компании в Facebook, "ПриватБанк" имеет самую большую сеть POS-терминалов - 345 тысяч в 2025 году.

"Чтобы бизнес чувствовал поддержку банка не просто на словах, технические специалисты "ПриватБанка" преодолели в целом почти 3,7 млн км, чтобы предоставить всю возможную техническую помощь предпринимателям", - поделились с гражданами.

Оплата &quot;пластиком&quot; и гаджетами: на что украинцы тратят больше всего денег с картОплата &quot;пластиком&quot; и гаджетами: на что украинцы тратят больше всего денег с картДля поддержки бизнеса технические специалисты банка преодолели почти 3,7 млн км (инфографика: facebook.com/privatbank)

Уточняется, что бесперебойную работу обеспечивают 627 инженерок и инженеров.

"Спасибо украинцам и бизнесу за доверие", - подытожили в компании.

Оплата &quot;пластиком&quot; и гаджетами: на что украинцы тратят больше всего денег с картОплата &quot;пластиком&quot; и гаджетами: на что украинцы тратят больше всего денег с картПубликация "ПриватБанка" в Facebook (скриншот: facebook.com/privatbank)

Напомним, ранее мы рассказывали о снятии наличных по новым правилам - что и для кого изменил "ПриватБанк".

Кроме того, клиенты компании могут отказаться от обычных SIM-карт и подключить связь "прямо в смартфоне". Для перехода на новую технологию понадобится лишь "Приват24" и несколько минут времени.

Читайте также, почему кредитный лимит дают не всем - каковы возрастные ограничения для карт "ПриватБанка".

