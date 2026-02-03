Не только деньги: из чего состоят продуктовые наборы для украинцев от ВПП ООН
Всемирная продовольственная программа ООН ежемесячно поддерживает более 600 тысяч человек в прифронтовых регионах Украины. При этом формат помощи зависит от условий на местах и потребностей граждан.
Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал руководитель отдела связей с общественностью ВПП ООН Антуан Валлас.
Какой может быть гуманитарная помощь украинцам
В тех громадах, где магазины не работают или же доступ к продуктам ограничен, ВПП доставляет:
- продуктовые наборы на 30 дней;
- свежий хлеб от местных пекарен.
"Там, где рынки функционируют, мы предоставляем денежную помощь - чтобы семьи могли сами выбирать, что им нужно больше всего", - рассказал Валлас.
Он отметил, что сегодня именно денежная поддержка является основной формой помощи для большинства получателей ВПП в Украине.
"Денежная помощь дает семьям гибкость - возможность покупать именно то, что им больше всего нужно, особенно в условиях перебоев с электро- и газоснабжением", - добавил специалист.
Между тем люди, которые эвакуируются или прибывают в транзитные центры, получают отдельно 5-дневные наборы готовой к употреблению пищи.
5-дневный продуктовый набор (фото: ВПП ООН, Асиф Махмуд)
"Это позволяет обеспечить доступ к продуктам в первые критические дни после выезда из опасных территорий и сопровождается последующей регистрацией на денежную помощь", - объяснил представитель ВПП ООН.
Что входит в состав продуктовых наборов
Для украинцев, которые живут ближе всего к линии фронта, основной формат помощи остается неизменным.
"Это продуктовый набор весом около 13 кг, который покрывает примерно 60% среднемесячной калорийной потребности человека", - сообщил Валлас.
Он уточнил, что набор сбалансирован по питательным веществам и содержит продукты длительного хранения:
- крупы;
- муку;
- макароны;
- консервы;
- масло;
- сахар;
- соль.
Гуманитарный набор помощи содержит различные продукты (фото: ВПП ООН, Асиф Махмуд)
При этом все продукты соответствуют международным гуманитарным стандартам питания.
В завершение Валлас признал: "хотя ВПП постоянно анализирует условия работы и обратную связь от громад, изменение состава набора является сложным процессом, который влияет на логистику, контракты с поставщиками и пищевые стандарты".
"Сейчас главный фокус - расширение денежной помощи там, где это возможно", - подытожил он.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров Украины принял пакет решений для поддержки прифронтовых регионов. Он включает пять ключевых приоритетов: жилье, безопасность, люди, бизнес и здоровье.
Кроме того, мы объясняли, кто может получить льготы на коммуналку в Украине - какой доход позволяет платить меньше в 2026 году.
Читайте также, какие продукты ударят по карману украинцев уже в феврале.