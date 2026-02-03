ua en ru
Не только деньги: из чего состоят продуктовые наборы для украинцев от ВПП ООН

Вторник 03 февраля 2026 12:58
UA EN RU
Не только деньги: из чего состоят продуктовые наборы для украинцев от ВПП ООН Продуктовые наборы от ВПП ООН помогают украинцам в прифронтовых регионах (фото: ВПП ООН, Асиф Махмуд)
Автор: Ирина Костенко

Всемирная продовольственная программа ООН ежемесячно поддерживает более 600 тысяч человек в прифронтовых регионах Украины. При этом формат помощи зависит от условий на местах и потребностей граждан.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал руководитель отдела связей с общественностью ВПП ООН Антуан Валлас.

Какой может быть гуманитарная помощь украинцам

В тех громадах, где магазины не работают или же доступ к продуктам ограничен, ВПП доставляет:

  • продуктовые наборы на 30 дней;
  • свежий хлеб от местных пекарен.

"Там, где рынки функционируют, мы предоставляем денежную помощь - чтобы семьи могли сами выбирать, что им нужно больше всего", - рассказал Валлас.

Он отметил, что сегодня именно денежная поддержка является основной формой помощи для большинства получателей ВПП в Украине.

"Денежная помощь дает семьям гибкость - возможность покупать именно то, что им больше всего нужно, особенно в условиях перебоев с электро- и газоснабжением", - добавил специалист.

Между тем люди, которые эвакуируются или прибывают в транзитные центры, получают отдельно 5-дневные наборы готовой к употреблению пищи.

Не только деньги: из чего состоят продуктовые наборы для украинцев от ВПП ООН5-дневный продуктовый набор (фото: ВПП ООН, Асиф Махмуд)

"Это позволяет обеспечить доступ к продуктам в первые критические дни после выезда из опасных территорий и сопровождается последующей регистрацией на денежную помощь", - объяснил представитель ВПП ООН.

Что входит в состав продуктовых наборов

Для украинцев, которые живут ближе всего к линии фронта, основной формат помощи остается неизменным.

"Это продуктовый набор весом около 13 кг, который покрывает примерно 60% среднемесячной калорийной потребности человека", - сообщил Валлас.

Он уточнил, что набор сбалансирован по питательным веществам и содержит продукты длительного хранения:

  • крупы;
  • муку;
  • макароны;
  • консервы;
  • масло;
  • сахар;
  • соль.

Не только деньги: из чего состоят продуктовые наборы для украинцев от ВПП ООНГуманитарный набор помощи содержит различные продукты (фото: ВПП ООН, Асиф Махмуд)

При этом все продукты соответствуют международным гуманитарным стандартам питания.

В завершение Валлас признал: "хотя ВПП постоянно анализирует условия работы и обратную связь от громад, изменение состава набора является сложным процессом, который влияет на логистику, контракты с поставщиками и пищевые стандарты".

"Сейчас главный фокус - расширение денежной помощи там, где это возможно", - подытожил он.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров Украины принял пакет решений для поддержки прифронтовых регионов. Он включает пять ключевых приоритетов: жилье, безопасность, люди, бизнес и здоровье.

Кроме того, мы объясняли, кто может получить льготы на коммуналку в Украине - какой доход позволяет платить меньше в 2026 году.

Читайте также, какие продукты ударят по карману украинцев уже в феврале.

фронт Олия Выплаты Крупа консервация Макароны Поддержка Украины Мука Соль Товары
