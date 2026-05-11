Цены на АЗС после выходных: кто "заморозил" стелы, а где бензин прибавил сразу 5 гривен

09:10 11.05.2026 Пн
2 мин
Также подорожал и дизель на 2 гривны, но точечно
aimg Мария Кучерявец
Цены на АЗС после выходных: кто "заморозил" стелы, а где бензин прибавил сразу 5 гривен Фото: после выходных АЗС переписали стелы (Getty Images)
За выходные ситуация на автозаправках стала неоднородной: пока одни сети держат старые прайсы, другие удивили водителей пересмотром стоимости. Больше всего подорожание коснулось бензина.

О том, как изменились ценники на АЗС по состоянию на утро 11 мая, РБК-Украина рассказывает в материале ниже.

Главное

  • Бензин: Наибольший скачок стоимости зафиксирован в сети "Укрнафта", где бензин А-95 (Energy) подорожал сразу на 5 грн/л, а остальные позиции прибавили 1-2 грн.
  • Дизель: Пока большинство популярных сетей удерживают старые ценники, но SOCAR снизил стоимость дизельного топлива (NANO и Extro) на 2 грн/л.
  • Автогаз: Ситуация на рынке LGP остается самой стабильной.

Как изменились цены на АЗС

Сети OKKO и WOG оставили стоимость всех видов топлива и газа без изменений по сравнению с пятницей, 8 мая.

В свою очередь SOCAR удивил снижением. В отличие от общего тренда, сеть снизила цены на дизельное топливо (NANO и Extro) на 2 грн/л.

Наиболее заметным событием уикенда стало подорожание топлива в сети "Укрнафта". Ценники на стелах продемонстрировали стремительный рост.

Сильнее всего "удар" пришелся на брендовый бензин А-95 (Energy) - его стоимость взлетела сразу на 5 гривен, достигнув отметки 74,90 грн/л. Обычный А-95 и А-92 также не остались в стороне, прибавив к цене 2 и 1 гривну соответственно.

Премиальный А-98 (Energy) теперь стоит 80,90 грн/л, что на 2 гривны больше, чем было в пятницу.

Цены на АЗС после выходных: кто &quot;заморозил&quot; стелы, а где бензин прибавил сразу 5 гривен

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 11 мая (инфографика РБК-Украина)

Даже несмотря на это подорожание, государственная сеть все равно остается наиболее выгодным вариантом для водителей, сохраняя существенную дистанцию от цен среди популярных АЗС.

Детализация цен на АЗС 11 мая, понедельник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 87,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 80,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 77,90 грн
  • ДТ Pulls: 92,90 грн
  • ДТ Евро: 89,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 87,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 77,90 грн
  • ДТ Mustang: 92,90 грн
  • ДТ Евро-5: 89,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 87,99 грн
  • Бензин NANO 95: 81,99 грн.
  • Бензин А-95: 77,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 92,99 грн.
  • ДТ NANO: 89,99 грн.
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 80,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 74,90 грн
  • Бензин А-95: 71, 90 грн.
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДТ (Energy): 88,90 грн.
  • ДТ: 86,90 грн
  • Газ: 47,90 грн
