Ціни в опті падають: експерт прогнозує коливання на АЗС у межах 1-2 гривень

Ситуація з пальним в Україні залишається стабільною. Українські АЗС вже цього тижня можуть знизити ціни, але не сильно.

Більш детально про те, що відбувається на паливному ринку в Україні, - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне: Стійкість: Диверсифікація постачання з Європи допомагає ринку залишатися чутливим до зовнішніх змін без радикальних стрибків.

Ресурсів удосталь: Ринок повністю забезпечений, жодних побоювань щодо дефіциту бензину чи дизеля немає.

Опт тисне вниз: Через зниження оптових цін на АЗС очікується падіння вартості пального на 1-2 грн.

Як розповів в коментарі виданню директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, ситуація на українському ринку пального залишається абсолютно стабільною. Спостерігається яскраво виражений профіцит усіх видів пального: бензину, дизеля та газу. Питання полягає лише у вартості.

Прогноз цін на тиждень

За словами Куюна, минулий тиждень показав характерну картину, коли після очікуваного зростання ціни почали падати через різке зниження вартості в опті.

Експерт вважає, що на поточному тижні оптові ціни інерційно продовжують знижуватися. Протягом тижня коливання на АЗС можуть становити 1-2 гривні залежно від мережі.

Зниження цін відбуватиметься насамперед у тих мережах, які не встигли відреагувати на падіння опту минулого тижня.

Чинники впливу та диверсифікація

Куюн звернув увагу, що світові ціни на нафту наразі підростають, проте внутрішній ринок на це ще не відреагував.

Додатковим фактором стійкості є постачання з Угорщини та Словаччини. Хоча воно не змінить цінники (закупівля йде за ринковими показниками), це посилює конкуренцію та робить ціноутворення об’єктивним.

Ситуація на АЗС "Укрнафта"

Також експерт прокоментував різке підвищення ціни на пальне 95 (Energy) на заправках "Укрнафти", яке сталося сьогодні, 11 травня. За його словами, такий преміальний бензин - це маркетингова позиція, яка не є вирішальною, адже на неї припадає близько 10% реалізації.

"Це просто маркетингова активність. До речі, вона не вперше у них проходить, здається, вони протягом останнього місяця це практикують кожних вихідних. Тобто вони на вихідні скидають (ціну - ред.), в понеділок піднімають. То я думаю, що ви просто от якраз в цей понеділок і побачили", - сказав він.