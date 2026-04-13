Иран пригрозил дорогим бензином после заявления Трампа о морской блокаде

Иран пригрозил американцам резким ростом цен на бензин в ответ на заявление Трампа о блокаде Ормузского пролива.

Как сообщает РБК-Украина , об этом написал спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в соцсети Х .

Что именно сказал Галибаф

"Наслаждайтесь текущими ценами на бензин. Скоро вы с ностальгией будете вспоминать дешевый бензин по 4-5 долларов", - написал он в своем аккаунте.

Ранее Галибаф официально подтвердил, что переговоры с США зашли в тупик из-за отсутствия доверия между сторонами. По его словам, иранская делегация подготовила ряд предложений, но прошлый опыт не позволил прийти к взаимопониманию.

"Из-за опыта двух предыдущих войн мы не имеем доверия к противоположной стороне. Они в конце концов не смогли завоевать доверие иранской делегации в этом раунде переговоров", - подчеркнул он.