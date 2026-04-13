Иран пригрозил дорогим бензином после заявления Трампа о морской блокаде
Иран пригрозил американцам резким ростом цен на бензин в ответ на заявление Трампа о блокаде Ормузского пролива.
Как сообщает РБК-Украина, об этом написал спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в соцсети Х.
Что именно сказал Галибаф
"Наслаждайтесь текущими ценами на бензин. Скоро вы с ностальгией будете вспоминать дешевый бензин по 4-5 долларов", - написал он в своем аккаунте.
Ранее Галибаф официально подтвердил, что переговоры с США зашли в тупик из-за отсутствия доверия между сторонами. По его словам, иранская делегация подготовила ряд предложений, но прошлый опыт не позволил прийти к взаимопониманию.
"Из-за опыта двух предыдущих войн мы не имеем доверия к противоположной стороне. Они в конце концов не смогли завоевать доверие иранской делегации в этом раунде переговоров", - подчеркнул он.
Напомним, 11 апреля в Пакистане состоялись переговоры между США и Ираном. Они завершились ничем: Тегеран отказался свернуть ядерную программу.
После этого Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива. Американские корабли будут перехватывать все суда, уплатившие Ирану пошлину за проход через пролив.
Кроме того, Трамп предупредил: если иранские вооруженные силы атакуют американские корабли, США "отправят иранцев в ад".