Иран пригрозил дорогим бензином после заявления Трампа о морской блокаде

08:45 13.04.2026 Пн
Эпоха дешевого бензина подходит к концу? В Иране сделали резкое заявление после провала переговоров
aimg Елена Чупровская
Иран пригрозил дорогим бензином после заявления Трампа о морской блокаде Фото: Тегеран прогнозирует скачок цен на АЗС (flickr.com)

Иран пригрозил американцам резким ростом цен на бензин в ответ на заявление Трампа о блокаде Ормузского пролива.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в соцсети Х.

Что именно сказал Галибаф

"Наслаждайтесь текущими ценами на бензин. Скоро вы с ностальгией будете вспоминать дешевый бензин по 4-5 долларов", - написал он в своем аккаунте.

Ранее Галибаф официально подтвердил, что переговоры с США зашли в тупик из-за отсутствия доверия между сторонами. По его словам, иранская делегация подготовила ряд предложений, но прошлый опыт не позволил прийти к взаимопониманию.

"Из-за опыта двух предыдущих войн мы не имеем доверия к противоположной стороне. Они в конце концов не смогли завоевать доверие иранской делегации в этом раунде переговоров", - подчеркнул он.

Напомним, 11 апреля в Пакистане состоялись переговоры между США и Ираном. Они завершились ничем: Тегеран отказался свернуть ядерную программу.

После этого Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива. Американские корабли будут перехватывать все суда, уплатившие Ирану пошлину за проход через пролив.

Кроме того, Трамп предупредил: если иранские вооруженные силы атакуют американские корабли, США "отправят иранцев в ад".

Тайные операции ГУР: Украина дважды успешно запустила ракеты в космос во время войны
