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Иран не собирается открывать Ормуз и предъявляет требования к США

17:16 18.08.2026 Вт
1 мин
Ключевой водный путь стал "камнем преткновения" для двух стран
aimg Елена Бджола
Иран не собирается открывать Ормуз и предъявляет требования к США Фото: Ормузский пролив до сих пор заблокирован (Getty Images)
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Ормузский пролив не будет вновь открыт Ираном, пока США полностью не выполнят все условия из Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера парламента Ирана Мохаммеда Багера Галибафа, передает иранское агентство Mehr.

Иран блокирует Ормуз

Галибаф сказал, что Ормузский пролив будет заблокирован, пока США не будут:

  • сняты нефтяные санкции,
  • возвращены замороженные активы,
  • завершены действия по его закрытию,
  • прекращены угрозы и военные операции на всех фронтах

Спикер парламента Ирана предупредил, что Иран якобы готов нанести американцам большее поражение пропорционально их действиям.

"Как мы и предполагали, враг, отчаянно принявший соглашение о прекращении войны, вскоре отказался от своих обязательств, чтобы компенсировать свое тяжелое политическое поражение", - заявил Галибаф.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия поставляет Ирану через Каспийское море взрывчатку, компоненты для беспилотников и боеприпасы. Таким образом Тегеран пытается восстановить свой военный арсенал.

Также президент США Дональд Трамп снова поделился планами объявить Ормузский пролив территорией США. Еще он рассказал об актуальном состоянии судоходства в нем.

Кроме того, Иран готовится к возможному обострению не только в районе Ормузского пролива, но и в более широком регионе.

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