США создали судоходный "коридор" в Ормузе для перевозки нефти

Военные США незаметно создали судоходный коридор в Ормузском проливе и из него. Миллионы баррелей нефти транспортируются каждый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

"Коридор" в Ормузе

Это заметный успех, вопреки тому, что война в целом остается в тупике, сообщили Axios два американских чиновника.

Операция длится уже несколько недель. От 15 до 20 танкеров вошли и вышли из пролива через южный канал вдоль побережья Омана, пишет издание.

Как говорят чиновники, из пролива транспортируется и закачивается на мировой энергетический рынок около 10 миллионов баррелей нефти в день. Это около половины довоенного размера.

Во вторник вечером более 20 судов должны были заходить и выходить из Ормуза через южный коридор. Оттуда потенциально может выйти около 15 миллионов баррелей нефти, сообщил один из чиновников.

Возобновление поставок через Ормуз оказывает заметное влияние на мировой рынок, сообщает издание.

Как это работает

Военные не только сопровождают отправляющиеся за границу танкеры с нефтью.

Также они помогают пустым танкерам:

заходить в Персидский залив из Аравийского моря через пролив,

забирать нефть из ОАЭ, Бахрейна и Кувейта,

затем выходить.

Полные детали сделки ранее не сообщались.

"Мы контролируем южную часть Ормуза уже два месяца. Корпус стражей Исламской революции может быть проблемой, но они не контролируют пролив", - сказал один из американских чиновников.

Оперативная группа в Ормузе управлется штабом 82-й воздушно-десантной дивизии армии в Форт-Брэгге, штат Северная Каролина.

Рабочая группа координирует свои действия с региональными партнерами из Персидского залива.

Каждый день создаются списки:

судов, выходящих из Персидского залива через Ормуз и входящих в Аравийское море,

арендованных пустых танкеров, идущих из Аравийского моря через пролив и входящих в порты стран Персидского залива для загрузки нефти.

Каждую ночь корабли запланировано двигаются:

одной большой линией отправки в течение определенного времени,

одной большой линией входа в течение отдельного временного интервала.

Кораблям предоставляется несколько контрольно-пропускных пунктов, через которые они должны пройти и доложить результаты.

Кто контролирует

Истребители Воздушных сил США ищут иранские крылатые ракеты и беспилотники, чтобы сбить их.

По словам официальных лиц, операция стала возможной благодаря недавней двухнедельной военной кампании Центрального командования США. Она ухудшила работу радиолокационной и морской систем наблюдения Ирана.

Потому иранцы запускают вооружение лишь приблизительно в том направлении, куда могут проходить корабли, пишет издание.

Некоторые корабли пострадали от иранских атак, но многие были остановлены военными США.

К примеру, 17 августа вечером американцы сбили: