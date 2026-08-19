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Трамп назвал альтернативу нефти, которую перевозят по Ормузу

19:22 19.08.2026 Ср
2 мин
Проблема блокады ключевого водного пути остается актуальной
aimg Елена Бджола
Трамп назвал альтернативу нефти, которую перевозят по Ормузу Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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США имеют "замену" Ормузскому проливу. Нефть можно импортировать совсем из другой части света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа, передаёт Fox News.

Трамп предлагает нефть из США

Трамп отметил, что люди находят альтернативы Ормузу.

"Вы знаете альтернативы: Техас, Аляска, Луизиана. Люди приезжают в США за нефтью", - говорит он.

Также Трамп заверил, что США имеют полный контроль над Ормузом.

У Ирана не будет ядерки

Еще президент США заявил, что Иран не может обладать ядерным оружием.

"Знаете почему? Потому что они ее используют", - уточнил он.

Трамп добавил, что США не позволят Ирану сделать это.

Ранее РБК-Украина писало, что цены на нефть растут четвертый день подряд на фоне противоречивых заявлений США и Ирана об открытии Ормузского протокта для судоходства.

Кроме того, Трамп снова поделился планами объявить Ормузский пролив территорией США. Также глава страны заверил, что его страна имеет полный контроль над водным путем.

Также сообщалось, что в ответ на планы США Тегеран заявил о готовности и дальше блокировать ключевой маршрут. Иран говорит, что Ормуз невозможно "захватить" посредством сообщений в соцсети, авианосца, приказа или предвыборной речи.

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