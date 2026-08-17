Иран пошел ва-банк: США получили жесткий дедлайн для спасения переговоров
Иран заявил о переходе к наступательной политике и дал США несколько недель во исполнение требований, пригрозив военным ответом в случае провала переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как рассказал агентству высокопоставленный иранский чиновник, переговорный процесс фактически вошел в тупик. Также не произошло ожидаемого возобновления движения нефтяных танкеров через стратегический Ормузский пролив.
По его словам, Иран готовится к возможному обострению не только в районе пролива, но и в более широком регионе.
"Иранские структуры должны быть готовы к эскалации напряженности в Ормузском проливе и более широком регионе", - заявил чиновник.
Он добавил, что в случае провала дипломатических усилий Тегеран готов провести своевременный и точный военный удар, чтобы прорвать морскую блокаду.
Иран установил дедлайн
По словам иранского чиновника, США должны в течение нескольких недель выполнить все положения предварительного соглашения. В Тегеране это называют необходимым условием для продолжения переговоров.
"В течение короткого периода в несколько недель, установленного Ираном, США должны выполнить все положения соглашения. Это предварительное условие для дальнейших переговоров с США", - сказал он.
Чиновник добавил, что посредники должны уведомить Вашингтон и другие страны региона о установленном Тегераном сроке.
В середине июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривавший временное прекращение боевых действий. Однако, по данным WSJ, иранское руководство использовало этот период для подготовки к возможному новому обострению.
В частности, Иран усилил контроль Корпуса стражей исламской революции над регулярной армией, назначил на ключевые должности ветеранов войны и расширил операции внутренней контрразведки. Также страна наращивает производство ракет и беспилотников.