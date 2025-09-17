Цены на квартиры в Украине взлетели: где жилье подорожало больше всего, а где подешевело
Стоимость покупки однокомнатных квартир в Украине за год выросла в среднем на 13%. Наибольшее подорожание зафиксировано в западных городах и крупных областных центрах, тогда как в Херсоне и Запорожье цены даже снизились.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.
Где квартиры подорожали больше всего
В августе 2025 года по сравнению с августом 2024 года наибольший рост медианных цен на однокомнатные квартиры наблюдался в таких городах:
- Одесса - +26%, 1,7 млн гривен (41 тыс. долларов);
- Ужгород - +25%, 2 млн гривен (48 тыс. долларов);
- Винница - +21%, 2,1 млн гривен (50,6 тыс. долларов).
На 16-17% выросли цены в Киеве (3,1 млн гривен, 74,6 тыс. долларов), Харькове (857 тыс. гривен, 20,6 тыс. долларов), Ровно (1,5 млн гривен, 36,1 тыс. долларов) и Черновцах (1,7 млн гривен, 41 тыс. долларов).
Во Львове, Ивано-Франковске и Тернополе квартиры подорожали на 14-15% - их медианная стоимость теперь достигает от 1,8 млн до 2,3 млн гривен.
Умеренный рост
На 11-12% выросли цены в Черкассах (1,6 млн гривен), Хмельницком (1,4 млн гривен) и Луцке (1,7 млн гривен).
В Житомире и Чернигове подорожание составило 9-10%, в Кропивницком, Днепре, Полтаве и Николаеве - 3-5%.
Где квартиры подешевели
Единственные города, где цены снизились:
- Херсон - цены снизились на 6%, до 580 тыс. гривен (14 тыс. долларов);
- Запорожье - цены снизились на 2%, до 647 тыс. гривен (15,6 тыс. долларов).
Общая динамика
В среднем по Украине медианная стоимость покупки однокомнатной квартиры в августе 2025 года выросла на 13% (12,8% в долларах США) по сравнению с прошлым годом. Больше всего подорожали квартиры на Западе страны и в крупных городах, тогда как в регионах, приближенных к фронту, цены остаются самыми низкими.
Ранее РБК-Украина писало, что за последние полгода цены на двухкомнатные квартиры выросли почти по всей Украине. Больше всего подорожали в Ужгороде (+12%) и Тернополе (+14%). Самое дорогое жилье - в Киеве, далее следуют Ужгород и Львов. Самые дешевые квартиры в Запорожье и Херсоне, а также в Сумах.