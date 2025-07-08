Самое дешевое жилье в Украине: где в 2025 году можно купить квартиру от 600 тысяч гривен
В Украине в 2025 году самое дешевое жилье можно приобрести в городах, расположенных ближе к фронту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные нового исследования OLX Недвижимость, которое охватило цены на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры на вторичном рынке в областных центрах.
Однокомнатные: самые дешевые - в Херсоне, Запорожье и Сумах
По данным на май 2025 года, однокомнатные квартиры меньше всего стоят в:
- Херсоне - 600 тысяч гривен;
- Запорожье - 672 тысячи гривен;
- Сумах - 723 тысячи гривен;
- Николаеве - 748 тысяч гривен;
- Харькове - 872 тысячи гривен.
Среди этих городов существенно выросли цены только в Харькове - + 20% по сравнению с маем 2024 года.
В городах Центральной и Северной Украины однушки стоят дороже:
- Кропивницкий - 999 тысяч гривен;
- Днепр - 1,1 миллиона гривен;
- Чернигов, Полтава, Хмельницкий - от 1,2 до 1,3 миллиона гривен.
Наибольший рост - в Хмельницком (+10%).
Двухкомнатные: Харьков - лидер по росту цен
В прифронтовых городах стоимость двухкомнатного жилья такова:
- Херсон - 933 тысячи гривен;
- Запорожье - 952 тысячи гривен;
- Сумы - 1 миллион гривен;
- Николаев - 1,1 миллиона гривен;
- Харьков - 1,4 миллиона гривен (+26% за год).
В Днепре и Кропивницком цены остались без изменений - 1,5-1,6 миллиона гривен. В Чернигове, Полтаве и Хмельницком "двушки" стоят от 1,7 до 1,8 миллиона гривен, с приростом 8-9% г/г.
Трехкомнатные: дешевле всего - снова на Юге и Востоке
Трехкомнатную квартиру можно купить за:
- Херсон - 1,1 миллиона гривен;
- Запорожье - 1,3 миллиона гривен;
- Сумы - 1,4 миллиона гривен;
- Николаев - 1,5 миллиона гривен;
- Харьков - 1,8 миллиона гривен (+18%).
Цены в центральных и северных регионах выше:
- Днепр, Кропивницкий - около 2 миллионов гривен;
- Хмельницкий - 2,1 миллиона гривен;
- Полтава - 2,2 миллиона гривен;
- Чернигов - 2,3 миллиона гривен (+22%).
Что влияет на цены
Ключевые факторы - географическое расположение и ситуация с безопасностью. В городах, приближенных к зоне боевых действий, стоимость жилья остается ниже, однако рынок реагирует даже там: например, в Харькове зафиксирован значительный рост цен.
В то же время в центральных и северных регионах цены медленно, но стабильно растут, что свидетельствует о постепенном восстановлении спроса.
Ранее РБК-Украина писало, что в Черновцах стремительно выросли цены на жилье. За полгода квартиры на вторичном рынке подорожали на 13-14%, а город вышел на 4 место в Украине по стоимости недвижимости. Больше всего выросли цены на двух- и трехкомнатные квартиры. Новостройки прибавили 2% в цене, аренда осталась стабильной. Чтобы купить однушку, надо откладывать всю зарплату 7,5 года.
В Ровно также резко выросли цены на жилье. За полгода квартиры на вторичном рынке подорожали на 10-17%, новостройки - на 8%. Город вошел в топ-5 самых дорогих в Украине. Больше всего выросла цена на "однушки". Чтобы купить квартиру, ровенчанам нужно откладывать всю зарплату 8-11,5 лет.
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