Рейтинг цен на жилье: где в Украине самые дорогие и самые дешевые двухкомнатные квартиры

Вторник 16 сентября 2025 08:00
Рейтинг цен на жилье: где в Украине самые дорогие и самые дешевые двухкомнатные квартиры Как изменились цены на двухкомнатные квартиры за полгода (фото: Виталий Носач/Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Цены на двухкомнатные квартиры за последние полгода выросли в подавляющем большинстве городов. Больше всего - в Ужгороде и Тернополе, там этот вид жилья подорожал на 12% и 14% в валюте, соответственно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Где самые дорогие двухкомнатные квартиры в Украине

Абсолютным лидером по стоимости двухкомнатных квартир в Украине является Киев, здесь они в среднем стоят 100 тысяч долларов. Причем за последние полгода цена подскочила еще на 3%.

Вторую позицию в рейтинге самых дорогих городов занимает Ужгород. Здесь такое жилье стоит 95 тысяч долларов. Цена за последние 6 месяцев поднялась на 12%.

В тройку лидеров входит Львов, хотя стоимость двухкомнатных квартир здесь упала на 1% в течение последнего периода до 92 тысяч долларов.

Далее в рейтинге идут Черновцы с ценой 75 тысяч долларов, стоимость здесь выросла на 10%, и Винница - здесь квартиры продают за 69 тысяч долларов, что на 3% дороже, чем было полгода назад.

Луцк, Тернополь, Одесса почти выровнялись в цене - в первых двух городах двухкомнатные квартиры продают по 62 тысячи долларов, в Одессе - за 62 900 долларов. Причем цена в Луцке остается стабильной, а вот в Тернополе стоимость выросла на 14%, в Одессе - на 10%.

Рейтинг цен на жилье: где в Украине самые дорогие и самые дешевые двухкомнатные квартирыЦены на двухкомнатные квартиры в Украине (скриншот)

Где самые дешевые двухкомнатные квартиры

Двухкомнатные квартиры в Запорожье опустились в цене на 2% до 23 тысяч долларов. Аналогичная цена в Херсоне.

В тройку городов с самым дешевым жильем вошли Сумы. Здесь двухкомнатные квартиры продают за 30 600 долларов. Это на 3% дешевле, чем было раньше.

Немножко дороже стоит недвижимость в Николаеве - 31 тысячу долларов. Здесь стоимость за последние полгода поднялась на 3%. Цены на жилье также выросли в Харькове - на 6% до 37 тысяч долларов.

В общем, чтобы заработать на двухкомнатную квартиру в Украине, надо откладывать всю зарплату от 3,9 до 13,2 года, в зависимости от города. Быстрее всего накопить на жилье в Запорожье, дольше всего - в Ужгороде.

Рейтинг цен на жилье: где в Украине самые дорогие и самые дешевые двухкомнатные квартирыСколько лет надо откладывать всю зарплату, чтобы заработать на двухкомнатную квартиру (скриншот)

Ранее мы писали о том, что цены на однокомнатные квартиры в Украине за последние полгода выросли в подавляющем большинстве городов. Больше всего в Тернополе и Одессе - на 13 и 14%, соответственно.

Читайте также о том, что за последние полгода стоимость аренды однокомнатных квартир выросла почти во всех городах Украины. Больше всего - в Одессе, здесь подорожание достигло рекордных 55%.

