Картофель из Египта - каждая третья тонна: почему импорт в 2025 году достиг рекорда
Собственный картофель в Украине есть - его даже больше чем достаточно. Но из-за засухи, дефицита хранилищ и разрушенной логистики, египетский продукт оказался на столах украинцев раньше местного.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват".
Главное:
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Рост импорта картофеля в 2025 году - в 2,5 раза в долларах США.
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36% импорта - египетский картофель с январь-апрель 2026 года, то есть каждая третья тонна.
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Польша держит 17% в сегменте замороженного картофеля фри, а Украина теряет ежегодно по 1 млрд гривен из-за отсутствия мощностей по переработке.
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Дефицит овощехранилищ в Украине - 50-60% от потребности.
В 2025 году Украина импортировала 123,6 тысячи тонн картофеля - в 2,4 раза больше, чем годом ранее. В деньгах - 66,3 млн долларов.
За первые четыре месяца 2026-го ввезено еще 12,71 тысячи тонн. За импорт украинские компании заплатили 8,1 млн долларов.
Почему на столе картофель из-за границы?
Картофель из Египта никогда не доминировал на местном рынке, а занимал свою традиционную нишу в межсезонье.
В 2024 году в Украине произошла засуха и неурожай. При годовом потреблении 4-4,5 млн тонн страна завезла лишь 51 тысячу тонн - по сути, каплю.
Чтобы дотянуть до нового сезона, Украина резко увеличила импорт. Почему так? Потому что Египет вовремя закрывает межсезонный разрыв: молодой картофель созревает там раньше, чем в Украине.
"Частичные поставки молодой египетской картошки оправданы сугубо календарно - когда отечественная еще не уродила", - так ответили РБК-Украина в пресс-службе АТБ-Маркет.
Польша - лидер в фастфуде
Отдельная ниша - замороженный картофель фри для ресторанов и сетей быстрого питания: 20-30 тысяч тонн от общего объема.
Сегмент HoReCa уверенно контролирует Польша с долей 17% за первые четыре месяца 2026 года.
По оценкам специалистов, только на импорте замороженного картофеля Украина ежегодно теряет более 1 млрд гривен - из-за дефицита собственных перерабатывающих мощностей и складов.
По информации ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), дефицит овощехранилищ составляет около 50-60% от потребности.
Есть и хорошая новость
2026 год принес первый позитивный сигнал: отечественный молодой картофель впервые за несколько лет стал дешевле импортного.
Это результат восстановления урожая после засушливого 2024 и расширения посевных площадей. В итоге произошло уменьшение зависимости от иностранных поставок.
Благодаря благоприятной агрономической ситуации импортеры за первые 4 месяца 2026 года завезли лишь 12,7 тысяч тонн.
Еще год назад - в 2025-м - с января по апрель импорт достиг рекордных 72,7 тысяч тонн согласно данным Госстата.
Дополнительный плюс - собственное производство картофеля в 16 781,1 тысяч тонн полностью покрывает внутреннее потребление.
При условии развития хранилищ и перерабатывающих мощностей страна имеет все шансы окончательно вытеснить импорт и укрепить свою продовольственную независимость.