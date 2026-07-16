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Забудьте о мифах. Сколько картофеля на самом деле съедают украинцы и где его выращивают

07:36 16.07.2026 Чт
3 мин
Каковы реальные аппетиты на этот овощ у жителей украинских городов и сел?
aimg Ирина Костенко
Забудьте о мифах. Сколько картофеля на самом деле съедают украинцы и где его выращивают Картофель давно стал традиционным украинским овощем (фото иллюстративное: freepik.com)
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Картофель - традиционная культура, которую выращивает немалое количество украинцев. Однако реальное потребление этого овоща и продуктов из него ощутимо ниже некоторых данных, которые распространяются по сети.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на результаты совместного исследования Центра исследований продовольствия и землепользования (KSE) и Украинской ассоциации производителей картофеля (УАПК).

Главное:

  • Массовое потребление: в целом картофель едят 98% украинцев, причем доля потребителей растет с возрастом и достигает 100% в группе людей 65+.
  • Реальные объемы: среднестатистический украинец съедает 68 кг картофеля в год (около 5,7 кг в месяц), что почти вдвое меньше распространенных в информационном пространстве цифр в 120-140 кг.
  • Собственное производство: картофель самостоятельно выращивают 12,4 млн украинцев, самые высокие показатели самообеспечения зафиксированы в селах, а также в центре и на западе страны.

Сколько украинцев потребляют картофель в целом

Исходя из результатов исследования, потребление картофеля и картофельных продуктов в Украине - крайне распространено.

Так, около 98% населения потребляют его независимо от:

  • региона;
  • возраста;
  • типа населенного пункта.

"От 94% до 100% почти в каждом разрезе", - уточняется в выводах к профилю потребителей.

Единственное заметное исключение - киевская молодежь 18-35 лет (84%).

Стоит отметить также, что с возрастом доля людей, которые употребляют картофель, растет до 100% (в группе 65+).

Забудьте о мифах. Сколько картофеля на самом деле съедают украинцы и где его выращиваютКартофель и продукты из него потребляют 98% украинцев (инфографика: potatoclub.com.ua)

Сколько свежего картофеля потребляет один человек

В Украинской ассоциации производителей картофеля рассказали, что в информационном пространстве часто встречаются данные, якобы среднестатистический украинец потребляет 120-140 кг картофеля в год.

При этом "подобные цифры вызывают немало вопросов" (не устарели ли они, или же кто, когда и на основе каких исследований их получил).

"Надежные данные о потреблении - основа для понимания реального масштаба рынка и принятия обоснованных решений насчет развития отрасли", - констатировали специалисты.

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Согласно проведенному исследованию, среднестатистический украинец потребляет 68 кг свежего картофеля в год.

Это - около 5,7 кг в месяц.

Наибольший объем потребления - в старших группах и в селе (7,7 кг против 4,7 кг в месяц в городе).

Меньше всего картофеля потребляют при этом в Киеве (4,1 кг).

Забудьте о мифах. Сколько картофеля на самом деле съедают украинцы и где его выращиваютОдин человек потребляет в среднем 68 кг картофеля в год (инфографика: potatoclub.com.ua)

Кто в Украине выращивает картофель сам

Картофель для собственного потребления выращивают 12,4 млн украинцев.

Исследователи объяснили, что возраст респондентов здесь - имеет крайне опосредованное влияние.

Все решает местность:

  • в селе картофель выращивает почти каждое второе хозяйство (58%);
  • в городе - всего 17%.
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Кроме того, процент самообеспеченных домохозяйств самый высокий:

  • в центре Украины (40%);
  • на западе Украины (33%).

При этом самым низким он является:

  • в Киеве (17%);
  • на юго-востоке Украины (15%).

Забудьте о мифах. Сколько картофеля на самом деле съедают украинцы и где его выращиваютКартофель для собственного потребления выращивают 12,4 млн украинцев (инфографика: potatoclub.com.ua)

В заключение в УАПК отметили, что это - лишь небольшая часть исследования.

Тем временем полные результаты дадут возможность точнее оценить:

  • реальный масштаб внутреннего рынка (и спроса);
  • роль собственного производства домохозяйств (и потенциал переработки);
  • перспективы развития украинского картофельного сектора.

Напомним, ранее мы рассказывали, что картофель - достаточно неприхотливая культура, но его урожайность может напрямую зависеть от места посадки.

Кроме того, мы объясняли, когда сажать картофель и что следует сделать перед этим (чтобы урожай был вдвое больше).

Читайте также, где в Украине будущий урожай пострадал от непогоды в начале июля - от жары до мощных ливней - больше всего.

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