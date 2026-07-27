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Лук, картофель и морковь стремительно дорожают: как изменились цены на овощи и фрукты

17:26 27.07.2026 Пн
4 мин
Некоторые овощи и фрукты подешевели почти втрое
aimg Татьяна Веремеева
Лук, картофель и морковь стремительно дорожают: как изменились цены на овощи и фрукты Фото: В Украине дорожают овощи (Getty Images)
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В Украине на прошлой неделе продолжило дорожать большинство овощей. Больше всего выросли цены на репчатый лук, картофель, морковь, помидоры и огурцы. В то же время почти вдвое подешевели арбузы и дыни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit.

Главное:

  • Что стремительно дорожает: На рынке выросла стоимость базовых овощей - репчатого лука, картофеля и моркови. Также поднялись в цене помидоры, огурцы, малина и вся зелень (особенно зеленый лук и укроп).
  • Что существенно подешевело: Больше всего упали в цене баклажаны и сладкий перец. Среди фруктов и ягод вдвое дешевле продают арбузы, дыни, а также продолжают дешеветь голубика, черника, абрикосы и сливы.
  • Причины и тенденции: Увеличение предложения сезонной продукции снижает цены на бахчевые культуры и баклажаны, тогда как сокращение предложения томатов и активный спрос подталкивают цены на другие овощи вверх.

Как изменились цены на овощи

На прошлой неделе овощи в Украине преимущественно дорожали. Больше всего выросла стоимость картофеля, моркови и репчатого лука. Также продолжили дорожать помидоры и огурцы. В то же время, на фоне увеличения предложения подешевел сладкий перец, а баклажаны потеряли в цене почти втрое.

По данным EastFruit:

  • картофель подорожал с 10-15 до 13-28 гривен за килограмм;
  • морковь - с 22-28 до 23-37 гривен за килограмм;
  • репчатый лук - с 16-20 до 29-33 гривен за килограмм;
  • помидоры - с 40-75 до 60-75 гривен за килограмм;
  • огурцы - с 15-30 до 18-45 гривен за килограмм;
  • пекинская капуста - с 55-60 до 60-70 гривен за килограмм;
  • чеснок - с 50-120 до 65-140 гривен за килограмм;
  • кабачки - с 15-20 до 20-25 гривен за килограмм;
  • сладкий перец подешевел с 70-175 до 45-100 гривен за килограмм;
  • баклажаны - с 70-100 до 25-35 гривен за килограмм;
  • цветная капуста - с 30-50 до 25-40 гривен за килограмм.

В то же время диапазон цен на белокочанную капусту и свеклу сократился, а брокколи, острый перец и сахарная кукуруза продавались почти по тем же ценам, что и неделей ранее.

Как изменились цены на фрукты

Во фруктовом сегменте продолжили дешеветь абрикосы, сливы, арбузы и дыни . В то же время подорожали персики, черешня и вишня. Среди импортных фруктов выросли цены на апельсины, а лимоны стали дешевле.

На прошлой неделе:

  • яблоки продавались по 25-50 гривен за килограмм против 25-40 гривен неделей раньше;
  • груши - по 40-65 гривен против 40-50 гривен;
  • абрикосы - по 50-90 гривен против 45-120 гривен;
  • персики - по 40-90 гривен против 30-90 гривен;
  • сливы - по 35-55 гривен против 50-100 гривен;
  • черешня - по 120-170 гривен против 100-160 гривен;
  • вишня - по 110-130 гривен против 100-120 гривен;
  • арбузы - по 13-15 гривен против 20-30 гривен;
  • дыни - по 30-50 гривен против 60-120 гривен;
  • апельсины - по 50-130 гривен против 70-85 гривен;
  • лимоны - по 100-120 гривен против 140-150 гривен;
  • бананы - без изменений, 50-70 гривен за килограмм.

Как изменились цены на ягоды

В ягодном сегменте аналитики зафиксировали очередное снижение цен на голубику и чернику. В то же время малина начала дорожать.

В течение недели:

  • земляника садовая продавалась по 160-180 гривен за килограмм против 150-220 гривен;
  • голубика подешевела с 200-300 до 120-160 гривен за килограмм;
  • черника - с 280-300 до 200-280 гривен за килограмм;
  • малина подорожала со 150-200 до 200-220 гривен за килограмм.

Подорожала и зелень

Также за неделю выросли цены на зелень:

  • зеленый лук - со 100-150 до 220-250 гривен за килограмм;
  • салат - с 80-100 до 95-105 гривен за килограмм;
  • укроп - со 100-120 до 145-155 гривен за килограмм;
  • петрушка - со 100-120 до 105-115 гривен за килограмм.

Что происходит на рынке

Объявление о продаже и покупке плодоовощной продукции размещали участники из девяти стран. Больше всего предложений поступило из Украины, Узбекистана, Ирана, Турции и Польши.

В сегменте овощей неожиданным лидером по количеству предложений стала морковь, продажи которой удвоились. Также увеличилось предложение большинства овощей "борщового набора", кроме белокочанной капусты. Продолжает расти реализация огурцов и сладкого перца, а количество продавцов баклажанов увеличилось в три раза. Предложение помидоров сократилось, а сахарная кукуруза выбыла из перечня самых популярных товаров.

Во фруктово-ягодном сегменте лидером по количеству объявлений остается арбуз. В то же время в Херсонской области стартовал сезон его сбора. Кроме того, вдвое возросло количество продавцов дыни. Черешня выбыла из списка часто продаваемых товаров, абрикосы и персики предлагали реже, тогда как нектарины - чаще, чем неделей ранее. Также в Молдове прогнозируют высокий урожай абрикосов и персиков.

Самым большим спросом среди покупателей продолжает пользоваться сахарная кукуруза.

Напомним, цены на базовые продукты в украинских супермаркетах регулярно меняются под влиянием сезонных факторов, спроса и акций торговых сетей. Чаще покупатели сравнивают стоимость социально важных товаров, в частности хлеба, молока, яиц, круп и подсолнечного масла, чтобы найти самые выгодные предложения.

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