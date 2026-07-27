Лук, картофель и морковь стремительно дорожают: как изменились цены на овощи и фрукты

В Украине на прошлой неделе продолжило дорожать большинство овощей. Больше всего выросли цены на репчатый лук, картофель, морковь, помидоры и огурцы. В то же время почти вдвое подешевели арбузы и дыни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit .

Главное: Что стремительно дорожает: На рынке выросла стоимость базовых овощей - репчатого лука, картофеля и моркови. Также поднялись в цене помидоры, огурцы, малина и вся зелень (особенно зеленый лук и укроп).

На рынке выросла стоимость базовых овощей - репчатого лука, картофеля и моркови. Также поднялись в цене помидоры, огурцы, малина и вся зелень (особенно зеленый лук и укроп). Что существенно подешевело: Больше всего упали в цене баклажаны и сладкий перец. Среди фруктов и ягод вдвое дешевле продают арбузы, дыни, а также продолжают дешеветь голубика, черника, абрикосы и сливы.

Больше всего упали в цене баклажаны и сладкий перец. Среди фруктов и ягод вдвое дешевле продают арбузы, дыни, а также продолжают дешеветь голубика, черника, абрикосы и сливы. Причины и тенденции: Увеличение предложения сезонной продукции снижает цены на бахчевые культуры и баклажаны, тогда как сокращение предложения томатов и активный спрос подталкивают цены на другие овощи вверх.

Как изменились цены на овощи

На прошлой неделе овощи в Украине преимущественно дорожали. Больше всего выросла стоимость картофеля, моркови и репчатого лука. Также продолжили дорожать помидоры и огурцы. В то же время, на фоне увеличения предложения подешевел сладкий перец, а баклажаны потеряли в цене почти втрое.

По данным EastFruit:

картофель подорожал с 10-15 до 13-28 гривен за килограмм;

подорожал с 10-15 до 13-28 гривен за килограмм; морковь - с 22-28 до 23-37 гривен за килограмм;

- с 22-28 до 23-37 гривен за килограмм; репчатый лук - с 16-20 до 29-33 гривен за килограмм;

- с 16-20 до 29-33 гривен за килограмм; помидоры - с 40-75 до 60-75 гривен за килограмм;

- с 40-75 до 60-75 гривен за килограмм; огурцы - с 15-30 до 18-45 гривен за килограмм;

- с 15-30 до 18-45 гривен за килограмм; пекинская капуста - с 55-60 до 60-70 гривен за килограмм;

- с 55-60 до 60-70 гривен за килограмм; чеснок - с 50-120 до 65-140 гривен за килограмм;

- с 50-120 до 65-140 гривен за килограмм; кабачки - с 15-20 до 20-25 гривен за килограмм;

- с 15-20 до 20-25 гривен за килограмм; сладкий перец подешевел с 70-175 до 45-100 гривен за килограмм;

подешевел с 70-175 до 45-100 гривен за килограмм; баклажаны - с 70-100 до 25-35 гривен за килограмм;

- с 70-100 до 25-35 гривен за килограмм; цветная капуста - с 30-50 до 25-40 гривен за килограмм.

В то же время диапазон цен на белокочанную капусту и свеклу сократился, а брокколи, острый перец и сахарная кукуруза продавались почти по тем же ценам, что и неделей ранее.

Как изменились цены на фрукты

Во фруктовом сегменте продолжили дешеветь абрикосы, сливы, арбузы и дыни . В то же время подорожали персики, черешня и вишня. Среди импортных фруктов выросли цены на апельсины, а лимоны стали дешевле.

На прошлой неделе:

яблоки продавались по 25-50 гривен за килограмм против 25-40 гривен неделей раньше;

продавались по 25-50 гривен за килограмм против 25-40 гривен неделей раньше; груши - по 40-65 гривен против 40-50 гривен;

- по 40-65 гривен против 40-50 гривен; абрикосы - по 50-90 гривен против 45-120 гривен;

- по 50-90 гривен против 45-120 гривен; персики - по 40-90 гривен против 30-90 гривен;

- по 40-90 гривен против 30-90 гривен; сливы - по 35-55 гривен против 50-100 гривен;

- по 35-55 гривен против 50-100 гривен; черешня - по 120-170 гривен против 100-160 гривен;

- по 120-170 гривен против 100-160 гривен; вишня - по 110-130 гривен против 100-120 гривен;

- по 110-130 гривен против 100-120 гривен; арбузы - по 13-15 гривен против 20-30 гривен;

- по 13-15 гривен против 20-30 гривен; дыни - по 30-50 гривен против 60-120 гривен;

- по 30-50 гривен против 60-120 гривен; апельсины - по 50-130 гривен против 70-85 гривен;

- по 50-130 гривен против 70-85 гривен; лимоны - по 100-120 гривен против 140-150 гривен;

- по 100-120 гривен против 140-150 гривен; бананы - без изменений, 50-70 гривен за килограмм.

Как изменились цены на ягоды

В ягодном сегменте аналитики зафиксировали очередное снижение цен на голубику и чернику. В то же время малина начала дорожать.

В течение недели:

земляника садовая продавалась по 160-180 гривен за килограмм против 150-220 гривен;

продавалась по 160-180 гривен за килограмм против 150-220 гривен; голубика подешевела с 200-300 до 120-160 гривен за килограмм;

подешевела с 200-300 до 120-160 гривен за килограмм; черника - с 280-300 до 200-280 гривен за килограмм;

- с 280-300 до 200-280 гривен за килограмм; малина подорожала со 150-200 до 200-220 гривен за килограмм.

Подорожала и зелень

Также за неделю выросли цены на зелень:

зеленый лук - со 100-150 до 220-250 гривен за килограмм;

- со 100-150 до 220-250 гривен за килограмм; салат - с 80-100 до 95-105 гривен за килограмм;

- с 80-100 до 95-105 гривен за килограмм; укроп - со 100-120 до 145-155 гривен за килограмм;

- со 100-120 до 145-155 гривен за килограмм; петрушка - со 100-120 до 105-115 гривен за килограмм.

Что происходит на рынке

Объявление о продаже и покупке плодоовощной продукции размещали участники из девяти стран. Больше всего предложений поступило из Украины, Узбекистана, Ирана, Турции и Польши.

В сегменте овощей неожиданным лидером по количеству предложений стала морковь, продажи которой удвоились. Также увеличилось предложение большинства овощей "борщового набора", кроме белокочанной капусты. Продолжает расти реализация огурцов и сладкого перца, а количество продавцов баклажанов увеличилось в три раза. Предложение помидоров сократилось, а сахарная кукуруза выбыла из перечня самых популярных товаров.

Во фруктово-ягодном сегменте лидером по количеству объявлений остается арбуз. В то же время в Херсонской области стартовал сезон его сбора. Кроме того, вдвое возросло количество продавцов дыни. Черешня выбыла из списка часто продаваемых товаров, абрикосы и персики предлагали реже, тогда как нектарины - чаще, чем неделей ранее. Также в Молдове прогнозируют высокий урожай абрикосов и персиков.

Самым большим спросом среди покупателей продолжает пользоваться сахарная кукуруза.