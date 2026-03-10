Цены как в Польше: почему топливо в Украине стремительно дорожает

Геруса попросили разъяснить, почему цена на бензин в Украине почти сравнялась с польской ценой, которая составляет около 73 гривен.

Логистика и поставки горючего

По его словам, одна из главных причин подорожания топлива - логистика поставок. На сегодня Украина получает большинство нефтепродуктов из Европы, через что они проходят несколько стран или поступают через европейские порты, а затем доставляются в Украину.

Также Герус сказал, сейчас в Украине нет поставок с Востока, все поступления идут с Запада.

"Если смотреть на Европу с Запада на Восток, то мы находимся в конце этой логистической цепи, поэтому у нас сам ресурс по себе, он обычно не дешевле, чем в Европе, а даже немного дороже", - пояснил он.

Влияние валют и акцизов

Кроме того, большая доля цены на топливо состоит из стоимости нефти, акцизов и НДС, а с 1 января акцизы были повышены. К этому добавляется влияние курса доллара и евро, ведь большинство ресурса Украина импортирует за валюту.

"Курс доллара существенно вырос относительно гривны, акцизы привязаны к евро, курс евро тоже вырос на 2 гривны за последние три месяца. Поэтому есть объективная проблема", - отметил нардеп.

Отсутствие стратегических запасов

Герус также обратил внимание на отсутствие стратегических запасов нефтепродуктов из-за обстрелов нефтебаз.

"Все работает с колес, остатков более дешевых ресурсов нет, поэтому любое изменение цены в Европе быстро конвертируется в изменение цены в Украине", - пояснил он.

В то же время частично сдержать цены помогает государственная компания Укрнафта, где цены на дизель и бензин немного ниже.

Герус добавил, что работа над формированием стратегических запасов позволит в будущем лучше проходить ценовые шоки и обеспечивать стабильность на рынке.

По данным местных СМИ, на период 9-15 марта в Польше ожидается рост цен на топливо: