Курс доллара Экономика Авто Tech

Цены как в Польше: почему топливо в Украине стремительно дорожает

12:24 10.03.2026 Вт
3 мин
На цены на топливо влияют четыре фактора
aimg Ірина Глухова
Фото: цены на топливо в Украине стали как в Польше (Getty Images)

Резкое подорожание топлива в Украине до уровня Польши - около 73 гривен за литр - пока является следствием ряда объективных факторов, но существенного скачка цен ожидать не стоит.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире телемарафона.

Читайте также: Бензин по 100-150 грн? В Раде отреагировали на "прогнозы" по ценам на АЗС

Геруса попросили разъяснить, почему цена на бензин в Украине почти сравнялась с польской ценой, которая составляет около 73 гривен.

Логистика и поставки горючего

По его словам, одна из главных причин подорожания топлива - логистика поставок. На сегодня Украина получает большинство нефтепродуктов из Европы, через что они проходят несколько стран или поступают через европейские порты, а затем доставляются в Украину.

Также Герус сказал, сейчас в Украине нет поставок с Востока, все поступления идут с Запада.

"Если смотреть на Европу с Запада на Восток, то мы находимся в конце этой логистической цепи, поэтому у нас сам ресурс по себе, он обычно не дешевле, чем в Европе, а даже немного дороже", - пояснил он.

Влияние валют и акцизов

Кроме того, большая доля цены на топливо состоит из стоимости нефти, акцизов и НДС, а с 1 января акцизы были повышены. К этому добавляется влияние курса доллара и евро, ведь большинство ресурса Украина импортирует за валюту.

"Курс доллара существенно вырос относительно гривны, акцизы привязаны к евро, курс евро тоже вырос на 2 гривны за последние три месяца. Поэтому есть объективная проблема", - отметил нардеп.

Отсутствие стратегических запасов

Герус также обратил внимание на отсутствие стратегических запасов нефтепродуктов из-за обстрелов нефтебаз.

"Все работает с колес, остатков более дешевых ресурсов нет, поэтому любое изменение цены в Европе быстро конвертируется в изменение цены в Украине", - пояснил он.

В то же время частично сдержать цены помогает государственная компания Укрнафта, где цены на дизель и бензин немного ниже.

Герус добавил, что работа над формированием стратегических запасов позволит в будущем лучше проходить ценовые шоки и обеспечивать стабильность на рынке.

По данным местных СМИ, на период 9-15 марта в Польше ожидается рост цен на топливо:

  • Pb98 6,96 - 7,10 злотых за литр, что составляет 82,41 - 84,06 грн/л.
  • Pb95 6,15 - 6,30 злотых за литр, что составляет 72,82 - 74,59 грн/л.
  • ON (Дизель) 7,12 - 7,29 злотых за литр, что составляет 84,30 - 86,31 грн/л.
  • LPG (Газ) стоит 2,97 - 3,10 злотых за литр, что составляет 35,16 - 36,70 грн/л.

Последствия конфликта на Ближнем Востоке

Напомним, 9 марта мировые цены на нефть впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году превысили 100 долларов за баррель.

Рост произошел на фоне военной операции США и Израиля против Ирана и блокирования Тегераном Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых нефтяных поставок. Это привело к повышению цен на бензин.

Подробнее о ценах на АЗС в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

