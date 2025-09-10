ua en ru
Цены на газ в Украине упали после резкого роста, но сильно выше европейских

Украина, Среда 10 сентября 2025 11:20
Цены на газ в Украине упали после резкого роста, но сильно выше европейских Фото: Цены на газ в Украине упали до 520 долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Цены на газ в Украине немного снизились. Однако они примерно на 20% превышают цены в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства экономики.

По данным министерства, фактическая цена реализации газа в Украине в августе 2025 года упала на 6,7% до 21 607 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС.

Газ стоит значительно дороже, чем в августе прошлого года (12 995 гривен).

Цены на газ в Европе сегодня находятся на уровне 410 долларов за тысячу кубометров. Это на 20% ниже долларовой цены в Украине за август (520 долларов за тысячу кубометров).
Цены на газ в Украине упали после резкого роста, но сильно выше европейских

Закупка газа

Атаки РФ вызвали разрушения газовой инфраструктуры, что уже привело к сокращению добычи газа.

Согласно ожиданиям НБУ, добыча постепенно будет восстанавливаться, но ее будет недостаточно для полного покрытия внутренних потребностей экономики - как промышленности, так и ЖКХ и домохозяйств.

Украина должна накопить 13,2 млрд кубометров газа в подземных хранилищах до начала отопительного сезона 2025-2026 годов. Из этого объема 4,6 млрд кубометров планируется импортировать.

Ожидается, что газа будет достаточно для населения, бизнеса и генерации электроэнергии.

Цены на газ для населения

В Украине действует мораторий на повышение цены газа для населения. Фактически весь объем домохозяйствам продает государственный "Нафтогаз Украины" по цене 7,96 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров (с НДС, но без доставки).

Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ допускают дополнительное повышение коммунальных тарифов для населения только после окончания войны.

