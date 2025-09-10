Цены на газ в Украине упали после резкого роста, но сильно выше европейских

Цены на газ в Украине немного снизились. Однако они примерно на 20% превышают цены в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства экономики .

По данным министерства, фактическая цена реализации газа в Украине в августе 2025 года упала на 6,7% до 21 607 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС.

Газ стоит значительно дороже, чем в августе прошлого года (12 995 гривен).

Цены на газ в Европе сегодня находятся на уровне 410 долларов за тысячу кубометров. Это на 20% ниже долларовой цены в Украине за август (520 долларов за тысячу кубометров).

