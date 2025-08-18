Свириденко подтвердила цифру импорта газа в 2025 году

Украина должна накопить 13,2 миллиарда кубометров газа в подземных хранилищах до начала отопительного сезона 2025-2026 годов. Из этого объема 4,6 миллиарда кубометров или 35% планируется импортировать.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию Программы деятельности правительства

"Зимняя стабильность - это одна из приоритетных задач, мы готовим энергосистему к зиме... Мы накапливаем сейчас запасы газа, импорт - 4,6 миллиарда кубометров для накопления 13,2 миллиарда кубометров в хранилищах", - сказала глава правительства.

Свириденко добавила, что также планируется до конца года построить дополнительные 350 мегаватт мощностей электрогенерации.

Согласно программе, правительство планирует обеспечить стабильное энергоснабжение и защиту критической инфраструктуры.

"Усиливаем защиту от дронов и ракетных ударов", - говорится в документе.