ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Свириденко подтвердила цифру импорта газа в 2025 году

Украина, Понедельник 18 августа 2025 13:28
UA EN RU
Свириденко подтвердила цифру импорта газа в 2025 году Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Сидоров, Александр Белоус

Украина должна накопить 13,2 миллиарда кубометров газа в подземных хранилищах до начала отопительного сезона 2025-2026 годов. Из этого объема 4,6 миллиарда кубометров или 35% планируется импортировать.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию Программы деятельности правительства

"Зимняя стабильность - это одна из приоритетных задач, мы готовим энергосистему к зиме... Мы накапливаем сейчас запасы газа, импорт - 4,6 миллиарда кубометров для накопления 13,2 миллиарда кубометров в хранилищах", - сказала глава правительства.

Свириденко добавила, что также планируется до конца года построить дополнительные 350 мегаватт мощностей электрогенерации.

Согласно программе, правительство планирует обеспечить стабильное энергоснабжение и защиту критической инфраструктуры.

"Усиливаем защиту от дронов и ракетных ударов", - говорится в документе.

Импорт газа

Из-за обстрелов Россией газовой инфраструктуры Украина уменьшила добычу газа. Украина в этом году будет вынуждена импортировать большой объем газа из Европы.

Как заявил в июне тогдашний министр энергетики Герман Галущенко, минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины - это 4,6 млрд кубометров. По состоянию на июнь законтрактовано 2,9 млрд кубометров.

По расчетам НБУ, предполагается импорт газа в этом году на сумму около 3 млрд долларов и по 1 млрд долларов в 2026 и 2027 годах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газ
Новости
Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия