В Меморандуме с МВФ назвали сроки дополнительного повышения тарифов на коммуналку
Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ вновь заявили о планах дополнительно повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Однако это произойдет только после окончания войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.
"Потенциальные меры реформ, как только позволят условия, включают дополнительное постепенное повышение тарифов после войны", - говорится в документе.
Ранее в меморандумах сообщалось о планах поднят тарифы "как только позволят условия" (что бы это ни значило).
При этом будет обеспечена адресная и адекватная поддержка для защиты уязвимых домохозяйств.
Дорожная карта от Кабмина
Согласно меморандуму, на основе предложения Министерства энергетики и с учетом мнения заинтересованных сторон Кабинет министров примет дорожную карту по поэтапной либерализации рынков газа и электроэнергии.
Это произойдет в течение шести месяцев после завершения действия военного положения. Документ будет сопровождаться четким планом реализации на послевоенный период.
Дорожная карта будет базироваться на техническом анализе финансового состояния энергетического сектора и будет разработана в координации с Европейской комиссией.
Для продвижения работы и проведения технического анализа будет создана рабочая группа, в которую войдут ключевые правительственные структуры и системообразующие госкомпании.
Интеграция с ЕС
В ближайшие месяцы также планируется принятие закона об объединении энергетических рынков. Это станет значительным шагом на пути интеграции энергетического сектора Украины с энергосистемой Европейского Союза.
Мораторий
Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии, холодной воды и других услуг. Из-за этого тарифы на коммуналку растут на 20% в год.
Национальный банк ожидает, что в течение 2025 года действующие тарифы на газ, отопление и поставку горячей воды не будут пересматриваться. Повышение возможно с 2026 года.
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