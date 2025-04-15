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Болгария передумала продавать Украине атомные реакторы для ХАЭС: в чем причина

Вторник 15 апреля 2025 19:56
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Болгария передумала продавать Украине атомные реакторы для ХАЭС: в чем причина Фото: реакторы предназначались для Хмельницкой АЭС (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Болгария не будет продавать Украине два российских атомных реактора с болгарской АЭС "Белене", которые планировали установить для работы Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера Болгарии Атанаса Зафирова, которое цитирует Novinite.

Зафиров заявил, что отказ продавать Украине реакторы - это коллективное решение правящей коалиции, которая считает это оборудование критически важным для энергетической безопасности и экономической независимости Болгарии.

Вице-премьер отметил стратегический характер решения, особенно учитывая рост мировых цен на энергоносители и продолжающуюся нестабильность в секторе.

По его мнению, именно ядерная энергетика является надежным, экономически эффективным и предсказуемым источником энергии.

"Болгария имеет как инфраструктуру, так и экспертизу для развития этого сектора национальными силами, а продажа реакторов была бы серьезной ошибкой", - отметил вице-премьер.

Несмотря на поддержку со стороны правительственной коалиции, окончательное решение еще должен утвердить парламент. Однако Зафиров заверил, что готов поддержать соответствующее решение во время голосования в Народном собрании.

Переговоры о продаже реакторов

Украина и Болгария начали переговоры о продаже двух российских реакторов типа ВВЭР-1000, изначально предназначенных для недостроенной АЭС "Белене", в 2023 году.

В феврале Верховная Рада поддержала закупку реакторных установок в Болгарии для достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. Соглашение также одобрил парламент Болгарии - его стоимость превышала $600 миллионов.

Позже украинские депутаты подтвердили, что модернизация, включая установку двух блоков, может стоить до 1 миллиарда долларов.

Строительство на Хмельницкой АЭС

Два новых атомных энергоблока на Хмельницкой АЭС позволили бы увеличить производство электроэнергии на 226 млн кВт*ч в год.

Энергоблоки решили построить за счет средств "Энергоатома" с привлечением кредитных возможностей. Деньги из госбюджета использовать не планировали.

Строительство на Хмельницкой АЭС необходимо, чтобы компенсировать потерю мощностей из-за оккупации Запорожской АЭС россиянами.

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Украина Болгария Хмельницкая АЭС
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