Критически важно: Украина срочно закупит миллиард кубометров газа

Украина вынуждена импортировать газ из-за падения добычи после российских обстрелов. Кредит на 410 млн долларов направят за закупку 1 млрд кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины ".

По данным пресс-службы, "Нафтогаз" привлек кредит Европейского банка реконструкции и развития в объеме 270 млн евро, а также грантовое финансирование в размере 140 млн евро, предоставленное правительством Норвегии через фонд NORAD. Средства поступят через ЕБРР.

"Полученные средства являются чрезвычайно важными для "Нафтогаза". Они позволят закупить почти 1 млрд куб м газа, что критически важно для стабильного прохождения следующего отопительного сезона, особенно в условиях войны и регулярных атак на нашу энергетическую инфраструктуру", - заявил глава "Нафтогаза" Роман Чумак.

Импорт газа

Украина уже закупает газ в Европе из-за падения добычи после российских атак.

По расчетам НБУ, импорт газа возрастет в 2025 году и составит 2,9 млрд долларов. Ожидается, что частично импорт газа будет профинансирован за счет помощи международных партнеров.

В дальнейшем потребность в его закупках уменьшится до около 1,1 млрд долларов в 2026 году и около 0,4 млрд долларов в 2027 году.

НБУ оценивает среднюю цену на газ в Европе в 2025 году на уровне 412 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, НБУ ожидает, что Украине потребуется купить 7 млрд кубометров газа.

Согласно меморандуму с МВФ, на 2025 год Украина планирует дополнительный импорт газа для внутреннего потребления в объеме до 4 млрд кубометров в рамках базового уровня.

Цена газа хабе TTF в Нидерландах сегодня составляет 390 долларов за тысячу кубометров.