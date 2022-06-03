Тарифи на газ та тепло заморозять до кінця війни: законопроекти вже в Раді

Кабінет міністрів подав до Верховної ради проекти законів щодо заборони підвищувати тарифи на газ, розподіл газу, тепло та гарячу воду під час воєнного стану. Мораторій на збільшення тарифів у 2022 році буде коштувати 264 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проекти законів.

Джерелами коштів для спецфонду держбюджету є дивіденди держкомпаній та надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

Законопроектом № 7429 пропонується збільшити доходи спеціального фонду держбюджету на 264,3 млрд гривень. Ці кошти підуть на компенсацію НАК "Нафтогаз України", який зобов'язаний продавати газ за пільговими цінами.

Раніше глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що в Україні створять спеціальний фонд держбюджету для надходжень від міжнародних донорів. За його рахунок можна буде утримувати тарифи на газ для населення.

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