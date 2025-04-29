Тарифы на электричество для украинцев: Кабмин принял важное решение
Кабинет министров Украины установил цены на электроэнергию для населения. По крайней мере до осени тарифы меняться не будут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.
Он сообщил, что сегодня правительство продлит действие ПСО на электроэнергию до конца октября 2025 года.
"Это означает, что граждане и в дальнейшем будут оплачивать электричество по неизменному тарифу - 4,32 грн за кВт⋅ч", - сказал премьер.
Кроме того, по данным пресс-службы Минэнерго, "ночной тариф" для потребителей с установленным двухзонным счетчиком 2,16 грн за кВт⋅ч также остается в силе.
Шмыгаль также рассказал, почти 3 млн семей получают жилищные льготы и субсидии, с 1 мая в связи с завершением отопительного сезона они будут пересчитаны автоматически.
"Таким образом, в условиях полномасштабной войны поддерживаем наших людей и уменьшаем нагрузку на бюджеты украинских семей", - сказал премьер.
Частичный мораторий
Правительство Украины два последних года резко повышало тарифы на электроэнергию для населения с 1 июня:
- в 2023 году тариф увеличился на 70% с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.
- В 2024 году тариф вырос на 64% с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч.
Во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, который не касается электроэнергии и холодной воды.
Национальный банк ожидает, что в течение 2025 года действующие тарифы на газ, отопление и поставку горячей воды пересматривать не будут. Повышение возможно с 2026 года.
По данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине в январе 2025 года по сравнению с январем прошлого года выросли на 19,1%. Больше всего подорожала электроэнергия.
Украинские власти в меморандуме с МВФ в марте снова заявили о планах дополнительно повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
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