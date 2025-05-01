Бензин со спиртом уже на АЗС? Что будет с ценами и безопасно ли это для авто

С 1 мая все АЗС в Украине должны продавать бензин с 5%-м содержанием биоэтанола. Это нововведение призвано улучшить экологию и экономику страны.

Однако, как добавление спирта повлияет на качество и цену бензина для владельцев авто - в материале РБК-Украина .

Главное:

Что изменится для украинцев с переходом на новый стандарт?

Влияет ли биоэтанол в топливе на работу автомобиля?

Существует ли угроза для работы двигателя?

Как может измениться цена на новое топливо?

Как новый стандарт может повлиять на развитие внутреннего производства?

Введение нового стандарта бензина

С 1 мая 2025 года в Украине начинает действовать стандарт, который обязывает сети АЗС продавать бензин с содержанием биоэтанола на уровне не менее 5%. Биоэтанол должен добавляться ко всем бензинам за исключением марок с октановым числом 98 и выше, а также топлива для Министерства обороны и Государственного резерва.

Добавление биокомпонентов к моторному топливу является частью евроинтеграционной политики Украины. Этот шаг будет способствовать развитию внутреннего аграрного производства, в частности выращивания кукурузы и производства спирта, уменьшению выбросов парниковых газов, экономии средств на закупку импортных нефтепродуктов.

Добавление биоэтанола - это нормальная мировая практика, которая работает уже десятки лет в США, ЕС, Бразилии и других странах. В то же время многие водители опасаются, что такой бензин может повлиять на работу двигателя или же топливо подорожает.

Влияние бензина с биоэтанолом на авто

Биоэтанол - это экологически чистый спирт, который производится из растительного сырья, чаще всего, из кукурузы или пшеницы. В Украине базовым сырьем станет именно кукуруза, которую в стране ежегодно выращивают и собирают десятки миллионов тонн.

По информации консалтинговой компании "НефтеРынок", содержание до 5% биоэтанола потенциально улучшает качество топлива, обеспечивая устойчивость к детонации и повышая производительность двигателя. Этанол имеет высокую теплоту испарения, что обеспечивает эффект охлаждения двигателя. Это повышает эффективность заполнения цилиндров, частично компенсируя меньшее количество энергии молекулы этанола по сравнению с углеводородами в бензине.

Низкопроцентные этанольно-бензиновые смеси (с содержанием спирта на уровне 5-10%) могут эффективно использоваться в большинстве обычных бензиновых двигателей без технических модификаций.

Поскольку молекула этанола дает меньше энергии, чем чистый бензин, это может вызвать рост потребления топлива. Способность этанола окисляться до уксусной кислоты может вызвать коррозию некоторых материалов в двигателях, в частности определенных металлов. Кроме того, этанол имеет свойство поглощать воду из окружающей среды, что может приводить к ее накоплению в баке и связанных с этим проблем.

Фото: Бензин с этанолом уже давно продается на украинских АЗС (Getty Images)

Подытоживая аргументы "за" и "против", в комментарии РБК-Украина аналитик компании "НефтеРынок" Александр Сиренко заверил, что водителям не стоит волноваться относительно технических особенностей бензина с биоэтанолом, ведь это топливо продается на многих АЗС Украины уже несколько лет. В Европе оно начало продаваться еще раньше и все европейские авто к этому приспособлены. Эти же авто завозятся в Украину.

"Этот продукт для украинского рынка - не новый, если бы это было какой-то проблемой для потребителя, то это было бы известно. Мы потребляем бензин с тем или иным процентом спирта с 2022 года", - сказал эксперт.

Он добавил, что системные игроки на рынке АЗС провели подготовку к принятию бензинов со спиртом, а именно они почистили свои резервуары перед заполнением их новой смесью. В то же время несистемные игроки, которые не соблюдали требования хранения нефтепродуктов и до нововведения, не бросились делать это сейчас.

"Системные игроки очень напуганы спиртовой компонентой, потому что она притягивает воду или всякие примеси. Это все может попасть в бак и вызвать проблемы с потребителем, за которого и так идет очень острая борьба, потому что снижаются продажи топлива в целом.

Поэтому, совет для владельцев авто - использовать крупные и известные бренды, ведь есть надежда, что они провели надлежащие подготовительные работы", - прокомментировал аналитик рынка моторных топлив.

Как изменится стоимость бензина

На сегодня топливные компании импортируют готовый бензин с биоэтанолом из Европы. По словам Александра Сиренко, сами они пока не смешивают эти компоненты, чтобы не рисковать вопросом качества на начальных этапах нововведения.

"Тот бензин с биоэтанолом, который сейчас поставляется к нам из-за границы - немного дороже 95-го бензина. Эта разница - небольшая. Это вопрос 5-20 долларов на тонне - это копейки на литре. Но, надо обратить внимание, что именно бензиновая составляющая пошла вниз из-за снижения цен на нефть и поэтому новое топливо должно быть в мае дешевле", - предоставил в комментарии РБК-Украина свой прогноз эксперт.

По его словам, в перспективе этанольная составляющая должна опускать цену, ведь Украина является мощным производителем эталона. Наша страна в 2024 году экспортировала 99 тысяч тонн этого продукта в Европу, в том числе на европейские НПЗ, на которых был произведен бензин, который сейчас везется в Украину.

"Многие сети АЗС в Украине до конца этого года заключили контракты с европейскими НПЗ по покупке бензина с биоэтанолом. Когда эти контракты закончатся, мы будем брать из ЕС только бензины и добавлять наш биоэтанол в Украине", - пояснил Александр Сиренко.

Кроме того, внедрение биоэтанола дает государству шанс уменьшить зависимость от импорта нефтепродуктов. Это особенно актуально для Украины, которая в условиях войны стремится к энергетической независимости.

На сегодня объем рынка биоэтанола для добавления в бензины составляет около 125 тысяч тонн в год. Такую оценку в комментарии РБК-Украина предоставил президент группы компаний ОККО Василий Даниляк.

Он подтвердил информацию, на сегодня сети АЗС импортируют в Украину готовую смесь бензина и биоэтанола. "Мы собираемся пока его возить, а потом установим у себя необходимые установки и параллельно будем пробовать и возить, и смешивать", - добавил Василий Даниляк.

По его словам, на сегодня группа ОККО строит в Украине завод по производству биоэтанола мощностью 83 тысячи тонн продукта в год, запуск производства запланирован на третий квартал 2026 года.

Напомним, что в июне 2024 года Верховная Рада внесла изменения в законодательство, предусматривающие обязательное добавление биоэтанола в бензины. Это требование не распространяется на топливо для армии (Министерства обороны), потребностей Государственного агентства резерва и для создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. Ведение учета и контроля содержания биокомпонентов в бензинах возлагается на Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.