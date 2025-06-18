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Рада перенесла обязанность добавлять 5% биоэтанола в бензин на следующий год

Украина, Среда 18 июня 2025 14:38
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Рада перенесла обязанность добавлять 5% биоэтанола в бензин на следующий год Фото: Рада освободила бензин от биоэтанола (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Украине с 1 мая АЗС были обязаны продавать бензин с добавлением 5% биоэтанола. Рада перенесла эту норму на следующий год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Железняк сообщил, что норма включена в законопроект №13134, который был принят в целом.

Согласно правке главы налогового комитета Даниила Гетманцева, ответственность за правонарушения по содержанию биоэтанола в бензине до 1 января 2026 года не применяется.

Биоэтанол в бензине

С 1 мая 2025 года на украинских автозаправочных станциях начали продавать бензин, в составе которого должно быть 5% биоэтанола. Это предусмотрено изменениями об обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта, принятыми еще в прошлом году.

Биоэтанол - это спирт, который производится из растительного сырья, например, кукурузы, и добавляется к бензину как компонент, снижающий вредные выбросы в атмосферу.

В Европе и США такие примеси давно являются нормой. Например, в ЕС активно используют марки E5 и E10, а в Бразилии биоэтанол может составлять до 80% в топливе.

Подобное топливо в Украину уже давно завозится из Европы.

В НБУ отметили, что цены могут немного повыситься из-за требования обязательного добавления биоэтанола в автомобильные бензины с 1 мая 2025 года, поскольку за добавление спирта производители будут брать наценку.

Однако за май бензин подешевел на АЗС в Украине. Сейчас цены снова пошли вверх из-за подорожания нефти на мировых рынках.

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