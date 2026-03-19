Цены на АЗС летят вверх: сколько стоит топливо 19 марта и что будет дальше

Цены на топливо в Украине продолжают расти из-за последствий военной операции против Ирана. Стремительнее всего обновляются ценники на дизельное топливо, поскольку Европа импортирует его из стран Ближнего Востока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга цен и комментарий директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна.
Главное:
Вчера Иран атаковал крупнейший в мире комплекс СПГ в Катаре. На это сразу же отреагировал рынок нефти: ценник нефти марки Brent перевалил за 110 долларов за баррель и продолжает расти.
Как показал мониторинг цен в популярных сетях автозаправочных станций, сегодня на АЗС наблюдается подорожание и бензина, и дизеля, и автомобильного газа.
Сколько стоит топливо на украинских АЗС 19 марта (Инфографика РБК-Украина)
Из-за резкого роста мировых котировок в Украине ожидается значительное подорожание дизельного топлива. В течение недели розничная стоимость может достичь 90 гривен за литр, сказал в комментарии РБК-Украина топливный эксперт Сергей Куюн.
Ситуация с бензином остается значительно более стабильной благодаря его профициту на европейском рынке. Однако, чтобы сдержать слишком резкое подорожание дизеля для потребителей, украинские сети АЗС могут прибегнуть к перераспределению наценок, считает эксперт.
"Я не исключаю, что сети могут несколько больше поднимать цену на бензин и тем самым тормозить рост стоимости дизеля. Но пока этого нет", - отметил Куюн.
Как пояснил эксперт, цена на дизельное топливо на лондонской бирже ICE снова превысила 1300 долларов за тонну. Соответственно, себестоимость топлива на украинской границе составит около 80 гривен за литр. С учетом логистики, налогов и наценок, стоимость дизеля на АЗС может вырасти до 90 гривен уже на ближайшей неделе.
Главная причина скачка - дефицит дизеля в Европе, которая ежемесячно импортирует около 3 млн тонн. После отказа от российского топлива основным поставщиком стал Ближний Восток. Кризис в этом регионе мгновенно спровоцировал дефицит и рост мировых цен, сказал изданию Куюн.
Сейчас дефицита топлива в Украине не наблюдается. Паники на рынке нет, а продажи на АЗС снизились до нормативных уровней, отметил эксперт в комментарии РБК-Украина.
По его словам, поставщики подтверждают, что необходимых объемов хватит для полноценного обеспечения страны в апреле, в том числе и для нужд аграриев.
Главной проблемой сейчас является только конечная цена, поскольку зарубежные трейдеры и владельцы танкеров продолжают повышать свои премии.