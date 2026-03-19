Украина обратилась к ЕС после роста цен на топливо

12:28 19.03.2026 Чт
ЕС должен действовать решительно против шантажа отдельных
aimg Ірина Глухова
Украина обратилась к ЕС после роста цен на топливо

Рост цен на энергоносители из-за войны в Иране увеличивает риск дальнейшей российской агрессии в Европе. Чтобы минимизировать это влияние, давление на РФ должно не уменьшаться, а наоборот - усиливаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети Х.

Он подчеркнул, танкеры российского теневого флота должны быть не только остановлены, но и конфискованы. Индивидуальные санкции должны быть расширены.

Также пришло время ввести запреты на въезд российских боевиков по всему Европейскому Союзу.

Сибига также отметил, что 20-й пакет санкций ЕС следует принять без промедления, а любой шантаж со стороны отдельных государств-членов по вопросам, не касающимся пакета, должен быть прекращен решительными действиями.

"Санкции против России - это больше, чем просто поддержка Украины или выражение солидарности с украинцами. ЕС вводит санкции против России ради себя, чтобы противостоять агрессивной военной машине России, которая представляет угрозу для каждой европейской семьи", - заявил министр.

Он добавил, что репарационный кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд евро не является благотворительностью, а является инвестицией в противодействие российской агрессии и поддержку мира в Европе.

По словам Сибиги, "все эти шаги являются критически важными стратегическими вопросами безопасности для всей Европы, и они являются срочными".

Влияние войны в Иране на топливо

После ударов США и Израиля по иранским объектам Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива.

Этот пролив между Ираном и Оманом является одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью - в 2025 году через него ежедневно проходило около 13 млн баррелей, или примерно 31% морских поставок.

На фоне блокировки пролива мировые цены на нефть резко выросли, что повлекло подорожание бензина.

По состоянию на вчера стоимость нефти обновила рекордные показатели с начала операции США и Израиля в Иране, ее цена превышает 111 долларов за баррель.

В ответ на резкий рост мировых цен на нефть Министерство финансов США временно смягчило санкции против России.

Воспользовавшись этим решением, китайские нефтяные гиганты уже готовятся возобновить закупки российской нефти после длительного перерыва.

Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
