Курс валют на 19 марта: во сколько сегодня обойдутся 100 долларов в обменниках и банках

Курс доллара по состоянию на утро 19 марта на наличном рынке продолжает держаться выше отметки в 44 гривны, евро же стоит более 51 гривны.

Стабильность в обменниках: Доллар (44,30 грн) и евро (51,25 грн) на утро 19 марта остались без изменений.

Доллар (44,30 грн) и евро (51,25 грн) на утро 19 марта остались без изменений.

В банках курс продажи снизился на 10 коп. (44,25 грн), а курс покупки - на 8 коп. (43,72 грн).

Банки подняли курс покупки евро на 1 коп., зафиксировав его на уровне 51,10 грн.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, средний курс доллара на утро 19 марта в обменниках держится на уровне 44,30 (без изменений) гривен. Сдать валюту можно по среднему курсу в 44,15 (без изменений) гривны.

Евро в обменниках можно купить по среднему курсу в 51,25 (без изменений) гривну, а сдать - по 51 (без изменений) гривне.

Курс валют в банках

В банках доллар сегодня можно купить по среднему курсу в 44,25 (-10 коп) гривны, а сдать - по 43,72 (-8 коп) гривны.

Евро в банках сегодня стоит 51,10 (+1 коп) гривну при покупке и 50,35 (без изменений) гривен при сдаче валюты.

В ПриватБанке 100 долларов в кассе сегодня обойдутся в 4 420 гривен, а при операциях картой - в 4 424 гривны.

В Ощадбанке за 100 долларов придется заплатить 4 435 гривен (курс для карточек) и 4 420 гривен (курс для мобильного "Ощада").

Monobank сегодня продает 100 долларов за 4 423 гривны.

В кассах "Пумба" за 100 долларов придется заплатить 4 430 гривен, а по безналу - 4 410 гривен.

Где выгоднее купить 100 долларов

Безналичка (карта/приложение): Дешевле всего в ПУМБ (4410 гривен) и через мобильное приложение Ощадбанка (4420 гривен).

Наличные (касса): Лучшая цена в кассах ПриватБанка и Ощадбанка - 4420 гривен.

Обменники: Покупка обойдется дороже - в среднем 4430 гривен.