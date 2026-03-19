Ціни на АЗС летять вгору: скільки коштує пальне 19 березня і що буде далі

Ціни на пальне в Україні продовжують рости через наслідки військової операції проти Ірану. Найстрімкіше оновлюються цінники на дизельне пальне, оскільки Європа імпортує його з країн Близького Сходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цін та коментар директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна.
Головне:
Вчора Іран атакував найбільший у світі комплекс ЗПГ у Катарі. На це відразу ж відреагував ринок нафти: цінник нафти марки Brent перевалив за 110 доларів за барель і продовжує рости.
Як показав моніторинг цін в популярних мережах автозаправних станцій, сьогодні на АЗС спостерігається подорожчання і бензину, і дизеля, і автомобільного газу.
Скільки коштує пальне на українских АЗС 19 березня (Інфографіка РБК-Україна)
Через різке зростання світових котирувань в Україні очікується значне подорожчання дизельного пального. Протягом тижня роздрібна вартість може сягнути 90 гривень за літр, сказав в коментарі РБК-Україна паливний експерт Сергій Куюн.
Ситуація з бензином залишається значно стабільнішою завдяки його профіциту на європейському ринку. Проте, аби стримати надто різке подорожчання дизеля для споживачів, українські мережі АЗС можуть вдатися до перерозподілу націнок, вважає експерт.
"Я не виключаю, що мережі можуть дещо більше піднімати ціну на бензин і тим самим гальмувати зростання вартості дизеля. Але поки що цього немає", - зауважив Куюн.
Як пояснив експерт, ціна на дизельне пальне на лондонській біржі ICE знову перевищила 1300 доларів за тонну. Відповідно, собівартість пального на українському кордоні складатиме близько 80 гривень за літр. З урахуванням логістики, податків та націнок, вартість дизеля на АЗС може зрости до 90 гривень вже найближчого тижня.
Головна причина стрибка - дефіцит дизеля у Європі, яка щомісяця імпортує близько 3 млн тонн. Після відмови від російського пального основним постачальником став Близький Схід. Криза в цьому регіоні миттєво спровокувала дефіцит та зростання світових цін, сказав виданню Куюн.
Наразі дефіциту пального в Україні не спостерігається. Паніки на ринку немає, а продажі на АЗС знизилися до нормативних рівнів, зазначив експерт в коментарі РБК-Україна.
За його словами, постачальники підтверджують, що необхідних обсягів вистачить для повноцінного забезпечення країни у квітні, зокрема і для потреб аграріїв.
Головною проблемою наразі є лише кінцева ціна, оскільки закордонні трейдери та власники танкерів продовжують підвищувати свої премії.