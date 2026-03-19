Ціни на АЗС летять вгору: скільки коштує пальне 19 березня і що буде далі

Головне: Причини цінового стрибка. Відмова ЄС від російського пального, залежність від Близького Сходу та криза в цьому регіоні спровокували дефіцит.

Дизель по 90 гривень. Протягом найближчого тижня очікується різке подорожчання дизельного пального на АЗС через зростання світових котирувань.

Бензин як стримувальний фактор. Ситуація з бензином стабільніша завдяки профіциту в Європі. Мережі АЗС можуть дещо підвищити націнку на нього, щоб згладити шокове подорожчання дизеля для споживачів.

Дефіциту в Україні не буде. Паніки на ринку немає, а наявних обсягів гарантовано вистачить для забезпечення країни та потреб аграріїв у квітні.

Вчора Іран атакував найбільший у світі комплекс ЗПГ у Катарі. На це відразу ж відреагував ринок нафти: цінник нафти марки Brent перевалив за 110 доларів за барель і продовжує рости.

Як показав моніторинг цін в популярних мережах автозаправних станцій, сьогодні на АЗС спостерігається подорожчання і бензину, і дизеля, і автомобільного газу.

Огляд цін на АЗС 19 березня

OKKO

Бензин Pulls 100: 83,99 грн

Бензин Pulls 95: 76,99 грн

Бензин А-95 Євро: 73,99 грн

ДП Pulls: 85,99 грн

ДП Євро: 82,99 грн

Газ: 45,99 грн

WOG

Бензин 100: 82,99 грн

Бензин 95 (Mustang): 75,99 грн

Бензин 95 Євро: 72,99 грн

ДП Євро-5: 81,99 грн

ДП Mustang: 84,99 грн

Газ: 45,98 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 82,99 грн

Бензин NANO 95: 76,99 грн

Бензин А-95: 72,99 грн

ДП NANO Extro: 84,99 грн

ДП NANO: 81,99 грн

Газ: 45,98 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 77,99 грн

Бензин 95 (Energy): 71,99 грн

Бензин А-95: 68,99 грн

Бензин А-92: 65,99 грн

ДП (Energy): 77,99 грн

ДП: 75,99 грн

Газ: 41,99 грн

Скільки коштує пальне на українских АЗС 19 березня (Інфографіка РБК-Україна)

Дизель по 90? Що буде з цінами на пальне далі

Через різке зростання світових котирувань в Україні очікується значне подорожчання дизельного пального. Протягом тижня роздрібна вартість може сягнути 90 гривень за літр, сказав в коментарі РБК-Україна паливний експерт Сергій Куюн.

Ситуація з бензином залишається значно стабільнішою завдяки його профіциту на європейському ринку. Проте, аби стримати надто різке подорожчання дизеля для споживачів, українські мережі АЗС можуть вдатися до перерозподілу націнок, вважає експерт.

"Я не виключаю, що мережі можуть дещо більше піднімати ціну на бензин і тим самим гальмувати зростання вартості дизеля. Але поки що цього немає", - зауважив Куюн.

Чому ростуть ціни

Як пояснив експерт, ціна на дизельне пальне на лондонській біржі ICE знову перевищила 1300 доларів за тонну. Відповідно, собівартість пального на українському кордоні складатиме близько 80 гривень за літр. З урахуванням логістики, податків та націнок, вартість дизеля на АЗС може зрости до 90 гривень вже найближчого тижня.

Головна причина стрибка - дефіцит дизеля у Європі, яка щомісяця імпортує близько 3 млн тонн. Після відмови від російського пального основним постачальником став Близький Схід. Криза в цьому регіоні миттєво спровокувала дефіцит та зростання світових цін, сказав виданню Куюн.

Чи загрожує дефіцит пального

Наразі дефіциту пального в Україні не спостерігається. Паніки на ринку немає, а продажі на АЗС знизилися до нормативних рівнів, зазначив експерт в коментарі РБК-Україна.

За його словами, постачальники підтверджують, що необхідних обсягів вистачить для повноцінного забезпечення країни у квітні, зокрема і для потреб аграріїв.

Головною проблемою наразі є лише кінцева ціна, оскільки закордонні трейдери та власники танкерів продовжують підвищувати свої премії.