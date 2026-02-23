Теракт во Львове: суд отправил под стражу подозреваемую во взрыве
Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения подозреваемой в теракте в центре города. Ее взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Читайте также: Telegram, след РФ и погибшая полицейская: что известно о теракте во Львове
Решение суда
По данным следствия, ходатайство прокуроров Львовской областной прокуратуры было удовлетворено.
33-летней жительнице Ровенской области избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без альтернативы залога.
Что известно о теракте
В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два взрыва. Предварительно, на спецлинию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина.
По прибытии первого экипажа патрульной полиции произошел взрыв. Второй взрыв прогремел после прибытия следующего экипажа.
В результате теракта погибла 23-летняя полицейская, более 20 человек получили ранения.
Задержание и подозрение
Правоохранители установили личность, вероятно причастную к преступлению. Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в Старом Самборе.
Ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 УК Украины - террористический акт, повлекший гибель человека, а также незаконное обращение с оружием. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Позже полиция сообщила, что женщина, вероятно, заложила взрывчатку в мусорные баки и зафиксировала это на видео.