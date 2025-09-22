Цена - от 30 тысяч евро: в Германии зафиксировали "бункерный бум" после "Шахедов" в Польше

Как пишет издание, в Германии все больше людей с беспокойством смотрят на ситуацию с безопасностью - речь о поступках российского диктатора Владимира Путина. На фоне этого в Германии вырос спрос на частные защитные бункеры.

Техдиректор компании BSSD Defence Марио Пейде, которая строит бункеры по всей Германии, заявил, что сейчас в стране можно наблюдать настоящий "бункерный бум".

"С января количество запросов к нам выросло на 50 процентов. Люди поняли, что Путин серьезно настроен. Компании звонят к нам, потому что хотят иметь бункеры для своих сотрудников на территории предприятия", - говорит Пейде.

Кроме того, по словам Пейде, сейчас 10 процентов новых зданий строятся с бункерами.

По данным издания, в Мюнхене вырос спрос на бункеры после последних событий в Польше - когда дроны РФ нарушили воздушное пространство страны. Сейчас стоимость частного бункера составляет от 30 до 50 тысяч евро.