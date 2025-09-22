Ціна - від 30 тисяч євро: у Німеччині зафіксували "бункерний бум" після "Шахедів" у Польщі

Як пише видання, у Німеччині все більше людей з занепокоєнням дивляться на ситуацію з безпекою - мова про вчинки російського диктатора Володимира Путіна. На тлі цього у Німеччині зріс попит на приватні захисні бункери.

Техдиректор компанії BSSD Defence Маріо Пєйде, яка будує бункери по всій Німеччині, заявив, що наразі у країні можна спостерігати справжній "бункерний бум".

"З січня кількість запитів до нас зросла на 50 відсотків. Люди зрозуміли, що Путін серйозно налаштований. Компанії дзвонять до нас, бо хочуть мати бункери для своїх співробітників на території підприємства", - каже Пєйде.

Крім того, за словами Пєйде, зараз 10 відсотків нових будівель будуються з бункерами.

За даними видання, ц Мюнхені зріс попит на бункери після останніх подій у Польщі - коли дрони РФ порушили повітряний простір країни. Наразі вартість приватного бункера становить від 30 до 50 тисяч євро.