Целенаправленный теракт: почти год назад россияне атаковали саркофаг на ЧАЭС

Российские оккупанты нанесли целенаправленный удар по объекту "Укрытие" на Чернобыльской АЭС. Эта станция не участвует в электрогенерации, поэтому фактически РФ совершила теракт.
Об этом сообщает РБК-Украина на заявление руководителя Госатомрегулирования Олега Корикова.
Кориков напомнил, что ЧАЭС уже давно не производит электроэнергию. Более того, россияне атаковали объект, который обеспечивает защиту от последствий аварии 1986 года - Новый безопасный конфайнмент (НБК). Таким образом, это террористический акт со стороны России.
"Это объект, который должен служить барьером на пути распространения радиации на человека и окружающую среду. Вражеский БПЛА повредил несущие конструкции и мембрану, которая обеспечивает плотность. Последствия такого террористического акта - потеряно две важные функции - укрытие и возможность демонтажа реактора", - резюмировал Кориков.
Новый безопасный конфайнмент (НБК) построили в 2016 году над объектом "Укрытие" Чернобыльской АЭС. Он закрывает руины 4-го энергоблока, изолирует остатки радиоактивных материалов и предотвращает выбросы радиации в окружающую среду.
Конструкция НБК представляет собой огромное арочное стальное сооружение, способное защищать старый саркофаг и обеспечивать безопасные работы по демонтажу обломков. Срок ее эксплуатации рассчитан на более 100 лет, однако любые повреждения могут уменьшить ее эффективность - что и произошло после атаки России.
В ночь на 14 февраля 2025 года российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в защитную конструкцию над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, в тот самый НБК.
Удар России привел к серьезному повреждению внешнего защитного покрытия и пожару. В результате теракта России, как заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), саркофаг потерял основные функции.
Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения отдельно сообщило, что последствия атаки могли бы быть катастрофическими, если бы беспилотник попал 15 метров в сторону от места поражения.
Директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов в декабре 2025 года не исключил, что россияне могут снова атаковать ЧАЭС. При этом саркофаг АЭС может обвалиться в случае нового удара россиян. Для этого даже не обязательно прямое попадание в защитное сооружение.
А уже в ночь на 20 января 2026 года россияне устроили теракт на узлах энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают электроснабжение объектов Чернобыльской зоны отчуждения, вызвав масштабное обесточивание. Только утром удалось восстановить энергоснабжение в ЧЗО.