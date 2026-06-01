Экоцид в Черном море: май 2026 года стал рекордным по количеству погибших дельфинов
Весна 2026 года, особенно май, стала периодом беспрецедентного количества погибших и контуженных дельфинов в Черном море. Мертвых животных фиксируют как в акватории оккупированного Крыма и возле Новороссийска, так и на побережье Одесской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Тузловские лиманы" Ивана Русева в Facebook.
Главное:
- Рекордная смертность: Весна 2026 года, в частности май, стала периодом самой масштабной гибели дельфинов в Черном море с начала великой войны.
- Синергия экоцида: сочетания химического и акустического террора вызывает у животных тяжелые поражения внутренних органов и дезориентацию.
- Почему спасение иллюзорно: Попытки спасти выброшенных на берег дельфинов часто являются напрасными.
- Антропогенная нагрузка: Постоянные обстрелы инфраструктуры и боевые действия приводят к попаданию в море тяжелых металлов, нефтепродуктов, боеприпасов и токсичных веществ.
Смертельный "химический и акустический террор"
Исследователи указывают на то, что дельфины стали жертвами экологической катастрофы синергетического характера. Речь идет о сочетании двух критических факторов:
- Химический террор: из-за разливов нефтепродуктов и разрушения инфраструктуры в море попадают токсичные вещества, вызывающие у животных выраженную интоксикацию, токсический гепатит, панкреатит и нефрит.
- Акустический террор: использование сонаров и постоянные взрывы (в частности, пуски ракет "Калибр") дезориентируют дельфинов, загоняя их в ловушки загрязненного побережья.
Согласно выводам специалистов, у обследованных китообразных диагностируют критические нарушения работы внутренних органов: судороги, сильный болевой синдром, истощение и обезвоживание.
Почему попытки спасти дельфинов часто напрасны
Экологи отмечают: спасение дельфина, вынесенного на берег, - чрезвычайно сложная задача. После того, как животное получает первую помощь или его оттягивают на глубину, у него срабатывает инстинкт выживания, и оно пытается вернуться в стаю.
"Это может быть так называемый "эффект мнимого улучшения" на адреналине. К сожалению, если внутренние органы уже критически повреждены ядами или из-за стресса от взрывов, этот рывок может быть последним всплеском сил", - объясняет Русев.
Последствия антропогенной нагрузки
Широкомасштабная война, развязанная РФ, вызвала мощную антропогенную нагрузку на экосистему Черного моря. В Северо-Западную часть моря попадают:
- биогенные вещества (азот, фосфор, нитраты);
- тяжелые металлы и нефтепродукты;
- фрагменты боеприпасов, дронов, остатки разбомбленной техники.
Все эти факторы в совокупности создают смертельные условия для морских млекопитающих, превращая Черное море в зону экологического бедствия.
