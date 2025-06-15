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Последствия глобальные. Как война в Украине уничтожает климат в планетарном масштабе

Воскресенье 15 июня 2025 10:20
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Последствия глобальные. Как война в Украине уничтожает климат в планетарном масштабе Какими будут последствия для мира от войны в Украине (фото: 5 facebook com NatalkaPhotographer)
Автор: Василина Копытко

Война в Украине ускоряет изменение климата - и это проблема не только для нас. Выбросы парниковых газов от боевых действий имеют последствия глобального масштаба, которые уже сейчас невозможно игнорировать.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

Последствия от войны почувствует весь мир

"Минприроды провел оценку, прямых и косвенных выбросов парниковых газов, вызванных военными действиями в Украине. С февраля 2022 по февраль 2024 таких выбросов было создано до 180 миллионов тонн в эквиваленте СО2. Россия нанесла ущерб окружающей среде за 24 месяца войны на 33 миллиарда долларов США", - говорит ученая.

Изменения климата происходят из-за увеличения выбросов парниковых газов в атмосферу. Война только усиливает этот процесс, потому что из-за боевых действий увеличилось количество пожаров, а еще - потребление бензина, поскольку люди массово мигрируют. Также международные авиакомпании вынуждены облетать территории Беларуси и России, поэтому значительно увеличивается потребление топлива.

"Речь идет о последствиях планетарного масштаба, потому что увеличивается выброс парниковых газов в атмосферу и они не могут быть быстро изъяты оттуда", - говорит Балабух.

В Украину могут вернуться пылевые бури

В 60-е годы прошлого века южные регионы Украины страдали от пылевых бурь. Чтобы противодействовать этому явлению, на этих участках высадили лесополосы. В течение последних трех десятилетий они защищали от пылевых бурь.

"Уничтожение лесополос в зоне боевых действий создает для нас большую проблему, потому что мы теряем защиту, которую имели в течение последних 30 лет. И сейчас при увеличении скорости ветра, росте засушливости, повышении температуры увеличивается вероятность, что на юге могут возникать сильные пылевые бури", - рассказала Балабух.

Кроме этого, лесополосы задерживали снег на этой территории, соответственно она получала больше влаги. А чем влажнее почва, тем менее вероятны интенсивные бури, потому что ветер просто не сможет поднять пыль в воздух.

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