Циклон принесет дожди в Украину: прогноз погоды на 7 октября

Украина, Понедельник 06 октября 2025 12:53
UA EN RU
Циклон принесет дожди в Украину: прогноз погоды на 7 октября Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 7 октября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украину во вторник, 7 октября, накроет циклон, который вместе атмосферными фронтами принесет дожди и часть областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Дожди завтра прогнозируются в Одесской, Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой области. На остальной территории Украины без существенных осадков.

В то же время, столбики термометра на западе будут показывать до +12 градусов, на юге и востоке будет теплее всего до +21 градусов, на севере до +14 градусов, в центре до +16 градусов. А вот в Днепропетровской области до +18 градусов.

В Киеве 7-го октября без существенных осадков, днем до +14 градусов.
Циклон принесет дожди в Украину: прогноз погоды на 7 октября

Подробно о том, какой погода будет на этой неделе в - читайте в материале РБК-Украина.

Также напомним, что еще 3 октября украинцев предупредили о резком осложнении погодных условий в горах. Спасатели призвали туристов отказаться от выходов в высокогорье.

Ранее мы делились интервью с Натальей Диденко, где она рассказала о том, какой будет осень, можно ли верить в народные приметы о погоде и существует ли метеозависимость.

