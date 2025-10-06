ua en ru
Циклон принесе дощі в Україну: прогноз погоди на 7 жовтня

Понеділок 06 жовтня 2025
Автор: Наталія Кава

Україну у вівторок, 7 жовтня, накриє циклон, який разом атмосферними фронтами принесе дощі і частину областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Дощі завтра прогнозуються в Одеській, Вінницькій, Тернопільській та Хмельницькій області. На решті території України без істотних опадів.

Водночас, стовпчики термометра на заході будуть показувати до +12 градусів, на півдні та сході буде найтепліше до +21 градусів, на півночі до +14 градусів, у центрі до +16 градусів. А ось у Дніпропетровській області до +18 градусів.

У Києві 7-го жовтня без істотних опадів, вдень до +14 градусів.
Детально про те, якою погода буде цього тижня в - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також нагадаємо, що ще 3 жовтня українців попередили про різке ускладнення погодних умов у горах. Рятувальники закликали туристів відмовитися від виходів у високогір’я.

Раніше ми ділились інтерв'ю із Наталею Діденко, де вона розповіла про те, якою буде осінь, чи можна вірити у народні прикмети про погоду та чи існує метеозалежність.

