Заснеженные Карпаты и мороз: спасатели предупреждают об опасности в горах

В пятницу, 3 октября, спасатели предупредили о резком осложнении погодных условий в горах и призвали туристов отказаться от выходов в высокогорье.

По данным Горных спасателей Прикарпатья, на горе Поп Иван Черногорский утром было облачно, температура опустилась до -8°С, а ветер достигал 12 м/с. Такие условия значительно затрудняют передвижение и представляют опасность для жизни: есть риск травм, переохлаждения и заблудиться из-за низкой видимости.

Специалисты советуют туристам воздержаться от походов, особенно по сложным маршрутам, и напоминают о правилах безопасности:

проверять прогноз погоды перед выходом;

не идти в горы в одиночку;

иметь теплую одежду, запас еды и заряженный телефон;

сообщать родным о своем маршруте

в случае чрезвычайной ситуации звонить по телефону 101;

пользоваться приложением "Спасение в горах".

Работник обсерватории на Поп Иване Василий Фицак опубликовал фото заснеженных гор: через облака пробиваются солнечные лучи, однако погодные условия остаются сложными.

Спасатели отмечают: горы в это время года особенно опасны, поэтому туристам стоит отложить подъемы до улучшения погоды.