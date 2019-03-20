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ЦВК зареєструвала всіх спостерігачів від ОБСЄ, окрім росіян

Новини » Вибори 2019    20.03.2019 - 19:08
ЦВК зареєструвала всіх спостерігачів від ОБСЄ, окрім росіян
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього зареєстровано 660 спостерігачів

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала на виборах президента України 660 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК. 

Як зазначається, 24 особи серед запропонованих 684 є громадянами Російської Федерації, які згідно із вимогами закону не можуть бути офіційними спостерігачами в Україні. 

"Відтак, Комісія відмовила вказаній організації в реєстрації офіційними спостерігачами на чергових виборах Президента України 24 осіб, які є громадянами Російської Федерації", - йдеться в повідомленні. 

Окрім того, розглянувши відповідні звернення, Комісія зареєструвала 33 офіційних спостерігачів на виборах: 20 - від Комітету "За відкриту демократію", 5 - від Чеської Республіки, 2 - від Королівства Бельгія, 6 - від Організації за Демократію та Економічний Розвиток - ГУАМ.

Таким чином, станом на 20 березня 2019 року Комісія зареєструвала 1 820 офіційних спостерігачів від 15 міжнародних організацій та 12 іноземних держав на чергових виборах президента України.

Раніше координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська повідомила, що ЦВК відмовила в реєстрації 24 офіційним спостерігачам від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, які мають громадянство РФ.

Нагадаємо, Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ включило 24 росіян до складу місії короткострокових спостерігачів на виборах.

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