ЦВК зареєструвала всіх спостерігачів від ОБСЄ, окрім росіян

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього зареєстровано 660 спостерігачів

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала на виборах президента України 660 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Як зазначається, 24 особи серед запропонованих 684 є громадянами Російської Федерації, які згідно із вимогами закону не можуть бути офіційними спостерігачами в Україні.

"Відтак, Комісія відмовила вказаній організації в реєстрації офіційними спостерігачами на чергових виборах Президента України 24 осіб, які є громадянами Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, розглянувши відповідні звернення, Комісія зареєструвала 33 офіційних спостерігачів на виборах: 20 - від Комітету "За відкриту демократію", 5 - від Чеської Республіки, 2 - від Королівства Бельгія, 6 - від Організації за Демократію та Економічний Розвиток - ГУАМ.

Таким чином, станом на 20 березня 2019 року Комісія зареєструвала 1 820 офіційних спостерігачів від 15 міжнародних організацій та 12 іноземних держав на чергових виборах президента України.

Раніше координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська повідомила, що ЦВК відмовила в реєстрації 24 офіційним спостерігачам від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, які мають громадянство РФ.

Нагадаємо, Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ включило 24 росіян до складу місії короткострокових спостерігачів на виборах.