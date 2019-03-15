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У списку спостерігачів ОБСЄ на вибори в Україні потрапили 24 росіянина

Новини » Вибори 2019    15.03.2019 - 13:50
У списку спостерігачів ОБСЄ на вибори в Україні потрапили 24 росіянина
Ілюстративне фото (УНІАН)

Список вже направлено в Центральну виборчу комісію України

Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ включило 24 росіянин до складу місії короткострокових спостерігачів на вибори 2019. Про це повідомив прес-секретар бюро Томас Раймер, повідомляють росЗМІ.

Повідомляється, що список вже направлено в Центральну виборчу комісію України.

"БДІПЛ тільки що направило в Центральну виборчу комісію України список імен, запропонованих державами ОБСЄ для участі в якості короткострокових спостерігачів у місії БДІПЛ зі спостереження за президентськими виборами в Україні. У список включені імена 24 осіб, запропонованих Російською Федерацією в якості спостерігачів", - зазначив Раймер.

Нагадаємо, ЦВК вилучив з переліку виборчих дільниць за кордоном ті, які розташовувалися в Російської Федерації. Згідно з рекомендаціями Центрвиборчкому, виборці, які перебувають на консульському обліку на території Росії, зможуть проголосувати в Тбілісі, Астани, Гельсінкі або ж в Україні.

РБК-Україна писало, що закон "Про внесення змін у деякі закони України з нагляду за виборчим процесом в Україні", який передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на вибори 2019 в Україні у четвер, 28 лютого, набув чинності.

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