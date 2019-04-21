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У ЦВК пояснили, чому не відкрилась виборча дільниця у Донецькій області

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 11:52
У ЦВК пояснили, чому не відкрилась виборча дільниця у Донецькій області
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі неможливо перенести дільницю для голосування в інше місце

Представники виборчої дільниці у Лебединському Волноваського району Донецької області відмовляються виконувати свої обов’язки через небезпеку на виборах президента України. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, виборча дільниця знаходиться на лінії розмежування.

"Стосовно тієї дільниці, я маю на увазі виборчу дільницю № 140379 округу № 60. Треба враховувати, що ця дільниця знаходиться на лінії розмежування. Дільниця знаходиться в складному районі. Вони не хочуть їхати туди і виконувати функції, які вони мають виконувати зараз", - повідомила Сліпачук.

За її словами, наразі неможливо перенести дільницю для голосування в інше місце.

"Вона в іншому місці відкритися не може. Ми зробимо все для того, щоб вона відкрилась у тому місці, де вона є. Ми знаходимось в постійному контакті з главою Донецької ВЦА. Ми вирішемо цю проблемо, щоб люди змогли проголосувати", - додала вона", - додала голова ЦВК.

За її словами, у МВС назвали невірні дані. Адже у списках виборців дільниці перебуває лише 192 виборці.

"31 березня на цій дільниці виявили бажання проголосувати лише четверо виборців", - заявила Сліпачук.

Нагадаємо, поліція відкрила кримінальну справу через невідкриту виборчу дільницю. Зазначимо, спостерігачі КВУ повідомляють про перші конфлікти на дільницях. Так, у Миколаївській області в окрузі №128 (дільниці №480843, №480804) стався конфлікт між виборцями та особами, що проводили екзит-пол. Виборці вважали, що представники екзит-полів порушують чинне законодавство і викликали поліцію.

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