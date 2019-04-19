КМІС спрогнозував явку виборців у другому турі

Фото: Володимир Паніотто (РБК-Україна)

На вибори 2019 у другому турі прийдуть 55% виборців

У другому турі виборів 2019 явка виборців може бути нижчою від явки в першому турі. Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто.

Він зазначив, що перед першим туром 62% опитаних стверджували, що точно прийдуть на вибори, ще 23% говорили, що швидше за все прийдуть, і в підсумку прийшли лише 63%.

"Зараз 54% говорять, що точно прийдуть, ще 18% - швидше за все. Виходячи з цього, можна прогнозувати явку приблизно у 55%", - підкреслив Паніотто.

У той же час, за його словами, позитивна для кандидата Володимира Зеленського соціологія може демобілізувався його виборців.

"У 2004 році протягом довгого часу Янукович вигравав у Ющенка. Багато хто до цього звик, і виборців Януковича прийшло менше, ніж виборців Ющенка, які навпаки були мобілізовані", - додав Паніотто.

Нагадаємо, за даними Центральної виборчої комісії, явка 31 березня перевищила 63%.

Пізніше РБК-Україна писало, що у другому турі виборів 21 квітня соціологи очікують більш низьку явку.