ЦВК назвала число українців, які не прийшли на вибори

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Центрвиборчком назвав остаточні дані по явці на виборах президента України

Проголосувати на виборах президента України не прийшли понад 10 млн виборців. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії.

Центрвиборчком інформує, що кількість виборців, внесених до списку, становила 29 млн 468 тисяч 783 особи. При цьому кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на президентських виборах, становить 18 млн 711 тисяч 933.

Отже, на вибори президента України не прийшли 10 млн 756 тисяч 850 виборців.

Нагадаємо, ЦВК опрацювала понад 20% протоколів станом на 3:55. За підрахунками, лідирує Володимир Зеленський, за нього віддали голоси 29,97% українців. На другому місці - Петро Порошенко, за якого проголосували 16,81% громадян. Замикає трійку лідерів Юлія Тимошенко, 13,35% голосів "за".

Як писало РБК-Україна, явка на виборах президента України, за даними Центрвиборчкому, станом на 20 годину неділі, 31 березня, склала 63,52% в 199 округах. Зокрема, в Донецькій області явка склала 59,51%, а в Луганській - 56,76%, в Дніпропетровській області - 65,96%, у Києві - 68,01%. У Львівській ж виявилася найвища явка виборців - 68,88%.