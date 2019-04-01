ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати опитувань по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК назвала число українців, які не прийшли на вибори

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 04:20
ЦВК назвала число українців, які не прийшли на вибори
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Центрвиборчком назвав остаточні дані по явці на виборах президента України

Проголосувати на виборах президента України не прийшли понад 10 млн виборців. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії.

Центрвиборчком інформує, що кількість виборців, внесених до списку, становила 29 млн 468 тисяч 783 особи. При цьому кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на президентських виборах, становить 18 млн 711 тисяч 933.

Отже, на вибори президента України не прийшли 10 млн 756 тисяч 850 виборців.

Нагадаємо, ЦВК опрацювала понад 20% протоколів станом на 3:55. За підрахунками, лідирує Володимир Зеленський, за нього віддали голоси 29,97% українців. На другому місці - Петро Порошенко, за якого проголосували 16,81% громадян. Замикає трійку лідерів Юлія Тимошенко, 13,35% голосів "за".

Як писало РБК-Україна, явка на виборах президента України, за даними Центрвиборчкому, станом на 20 годину неділі, 31 березня, склала 63,52% в 199 округах. Зокрема, в Донецькій області явка склала 59,51%, а в Луганській - 56,76%, в Дніпропетровській області - 65,96%, у Києві - 68,01%. У Львівській ж виявилася найвища явка виборців - 68,88%.

У Вашингтоні завершилося голосування на виборах президента Вибори 2019: ЦВК оприлюднила остаточні дані по явці виборців
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як проходить голосування за президента України
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Центральна виборча комісіяпрезидентські вибориявка
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся