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В Одеській області почали достроково складати протокол про підрахунок голосів

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 15:09
В Одеській області почали достроково складати протокол про підрахунок голосів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Передчасне заповнення протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці зафіксували в селі Мирне Біляївського району Одеської області

Громадянська мережа ОПОРА зафіксувала передчасне заповнення протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці у селі Мирне Біляївського району Одеської області під час проведення другого туру президентських виборів. Про це повідомляє пресс-служба організації.

Наголошується, що мова йде про ділянку №510256.

Члени виборчої комісії почали заповнювати протокол про підрахунок голосів до закінчення голосування на дільниці.

Спостерігач ОПОРИ повідомив членам комісії про неправомірність їх дій, однак вони не визнали порушення і заявили, що спостерігач, фіксуючи порушення, розголошує таємниці голосування.

Зазначимо, що під час першого туру президентських виборів, які відбулися 31 березня, на цій ділянці також зафіксували передчасне заповнення протоколу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що громадянська мережа ОПОРА зафіксувала перші порушення під час проведення другого туру президентських виборів 2019. Як наголошується, в Яготині Київська область спостерігача ОПОРИ не пустили на дільницю, де він не зміг спостерігати за ранковим засіданням виборчої дільниці.

Крім того, у Нікополі Дніпропетровської області близько 08:30 чоловік у стані алкогольного сп'яніння повідомив про замінування виборчої дільниці №120791. Зазначається, що чоловік після декількох невдалих жартів отримав бюлетень і зайшов у кабінку для голосування.

Також у Донецькій області "заминировали" виборча дільниця №140147, який знаходиться в 60 окрузі. Співробітники поліції і ДСНС оперативно виїхали на місце інциденту, евакуювали людей, які на той момент знаходилися на ДВК, і провели перевірку.

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