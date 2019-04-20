ЦВК: Вимога позивача не відповідає закону

Фото: у Шостому апеляційному адмінсуді Києва (РБК-Україна)

Суддя пішла в нарадчу кімнату для винесення рішення

Представник Центральної виборчої комісії у Шостому апеляційному адмінсуді Києва, де триває засідання з приводу позову проти кандидата в президенти Володимира Зеленського, повідомив, що вимога позивача не відповідає закону та не може бути задоволена. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Частиною першою статті 56 закону встановлено виключні підстави скасування реєстрації на пост президента, встановлення судом факту підкупу виборців... не є підставою для скасування. Тобто фактично така вимога не може бути задоволена і виконана ЦВК, оскільки вона не відповідає норм закону", - заявив представник ЦВК Богдан Рахнянський.

Вимоги позивача скасувати реєстрацію Зеленського не можуть бути задоволені через відсутність інформації про заклики до голосування під час поширення квитків.

"Статею 64 встановлені межі щодо передвиборної агітації. Відповідно до частини 6 вказаної статті закону забороняється проводити передвиборну агвтацію, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно товарів, послуг. Така агітація, що супроводжується закликом голосувати за кандидата, вважається підкупом виборців", - додав Рахнянський.

Однак, зі слів представника ЦВК, наразі позивач не зазначив, чи закликали голосувати при поширенні квитків за кандидата Зеленського.

"Тому ЦВК вказує, що позовні вимоги не можуть бути задоволені",- заявив Рахнянський.

Як повідомляє кореспондент, суддя пішла в нарадчу кімнату для винесення рішення.

"Орієнтовне оголошення рішення о 00:15 хвилин", - повідомила суддя Олена Ганечко.

Нагадаємо, у Шостому апеляційному адмінсуді Києва почалося засідання з розгляду позову про скасування реєстрації кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Позивач Андрій Хілько пояснив, що заяву до суду подано з приводу роздачі квитків на дебати, які відбулися між кандидатами у п’ятницю, 19 квітня. На думку позивача, квитки на дебати є підкупом виборців.