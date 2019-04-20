ЦИК: Требование истца не соответствует закону

Фото: в Шестом апелляционном админсуде Киева (РБК-УКраина)

Судья ушла в совещательную комнату для вынесения решения

Представитель Центральной избирательной комиссии в Шестом апелляционном админсуде Киева, где продолжается заседание по поводу иска против кандидата в президенты Владимира Зеленского, сообщил, что требование истца не соответствует закону и не может быть удовлетворена. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Частью первой статьи 56 закона установлены исключительные основания отмены регистрации на пост президента, установление судом факта подкупа избирателей... не является основанием для отмены. То есть фактически такое требование не может быть удовлетворено и выполнена ЦИК поскольку она не соответствует нормам закона", - заявил представитель ЦИК Богдан Рахнянський.

Требования истца отменить регистрацию Зеленского не могут быть удовлетворены из-за отсутствия информации о призывах к голосованию во время распространения билетов.

"Статьей 64 установлены пределы относительно предвыборной агитации. Согласно части 6 указанной статьи закона запрещается проводить предвыборную агвтацію, которая сопровождается предоставлением избирателям денег или безвозмездно товаров, услуг. Такая агитация, которая сопровождается призывом голосовать за кандидата, считается подкупом избирателей", - доддав Рахнянський.

Однако, по словам представителя ЦИК, в настоящее время истец не указал, призывали голосовать при распространении билетов за кандидата Зеленского.

"Поэтому ЦИК указывает, что исковые требования не могут быть удовлетворены",- заявил Рахнянський.

Как сообщает корреспондент, судья ушла в совещательную комнату для вынесения решения.

"Ориентировочное объявления решения в 00:15 минут", - сообщила судья Ганичко.

Напомним, в Шестом апелляционном админсуде Киева началось заседание по рассмотрению иска об отмене регистрации кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Истец Андрей Хилько пояснил, что заявление в суд подано по поводу раздачи билетов на дебаты, которые состоялись между кандидатами в пятницу, 19 апреля. По мнению истца, билеты на дебаты является подкупом избирателей.