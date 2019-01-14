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Вибори президента: ЦВК сьогодні розгляне реєстрацію громадських організацій

Новини » Вибори 2019    14.01.2019 - 16:59
Вибори президента: ЦВК сьогодні розгляне реєстрацію громадських організацій
Фото: засідання ЦВК (РБК-Україна, Анастасія Світлевська)

Будуть розглянуті клопотання від 4 громадських організацій

Сьогодні Центральна виборча комісія (ЦВК) розгляне питання реєстрації громадських організацій для спостереження за процесом голосування на виборах президента-2019. Про це РБК-Україна розповіли у ЦВК.

Так, згідно порядку денного під час засідання 14 січня комісія має розглянути клопотання громадських організацій мати офіційних спостерігачів під час чергових виборів президента.

"Планується розглянути клопотання від 4 громадських організацій: "Всеукраїнська асоціація виборчого процесу", "Ліга виборців", "Міжнародна організація ТРІУМВІРАТ" та "Я за ЮВТ", - повідомили у прес-службі.

Окрім того, планується розглянути питання реєстрації  уповноваженого представника кандидата на пост президента Анатолія  Гриценка.

"Також комісія розгляне питання реєстрації кандидатом на пост президента  Володимира Ратуша, який  повторно подав заяву про самовисунення", - додали в ЦВК.

Нагадаємо, документи у ЦВК станом на ранок 14 січня 2019 подали 11 осіб, які претендують на пост президента України. При цьому на даний момент Центрвиборчком зареєстрував п'ять кандидатів на пост президента.

Як писало РБК-Україна раніше, 4 січня ЦВК зареєструвала першого кандидата в президенти - ним став Ігор Шевченко, якому було видано посвідчення кандидата на пост президента України.

Додамо, 8 січня ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів у президенти: нардепа Сергія Капліна, екс-главу СБУ Валентина Наливайченка, Віталія Скоцика і мера Львова Андрія Садового.

Вибори-2019: документи до ЦВК подали 11 осіб ЦВК відмовила в реєстрації двох претендентам на посаду президента
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